“Todo lo que amamos está en juego”, advierte Greta Thunberg en la cumbre climática de la ONU

La destacada activista contra el cambio climático Greta Thunberg llegó el martes a la reunión climática de la ONU, donde subrayó la necesidad de proteger a las personas y al planeta por encima de las ganancias y el poder.

La reunión de este año, denominada Conferencia de las Partes, o COP31, se celebra después de un año de olas de calor provocadas por el cambio climático y otros desastres.

Al llegar al lugar de la reunión en Antalya, Turquía, Thunberg manifestó que el cambio climático “lo amenaza todo” y que “todo y todos los que amamos están en juego”.

“Deberíamos actuar para proteger y beneficiar a las personas en lugar de sacrificar constantemente a la mayoría global y al propio planeta en el que todos vivimos, para que unos pocos afortunados sigan obteniendo ganancias inimaginables y manteniendo el poder geopolítico”, declaró a la prensa.

La activista asiste a su primera cumbre climática de la ONU desde que participó en la COP de 2021 en Glasgow, Escocia, donde desestimó las promesas hechas por líderes mundiales como “bla, bla, bla”.

En 2024, Thunberg participó en una manifestación de protesta en Georgia contra el hecho de que Azerbaiyán acogiera las conversaciones climáticas de ese año. Acusó a ese país de utilizar esa cumbre para “lavar de verde sus crímenes y abusos de derechos humanos”.

Se espera que la activista se sume a las conversaciones de este año durante unos días. Afirmó que se necesitan cambios estructurales en todo el mundo para afrontar la crisis climática porque los sistemas políticos y económicos actuales “se han vuelto incompatibles con la naturaleza humana”.

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Arasu informó desde Bengaluru, India.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.