Rusia realiza ejercicios nucleares en tierra, mar y aire, con su aliado Bielorrusia

Camiones con misiles balísticos intercontinentales retumbaron por caminos forestales, submarinos de propulsión nuclear zarparon de puertos del Ártico y del Pacífico, y tripulaciones subieron a aviones de guerra mientras Rusia y la vecina Bielorrusia realizaban el jueves la etapa final de sus ejercicios nucleares conjuntos.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, inspeccionó misiles balísticos Iskander rusos de corto alcance con capacidad nuclear en una unidad militar que participaba en los ejercicios y declaró: “Soñé con esta máquina hace mucho tiempo”.

Los ejercicios de tres días, que comenzaron el martes, se producen en medio de un aumento de los ataques ucranianos con drones, incluso contra suburbios de Moscú, que mataron a tres personas y dañaron varios edificios e instalaciones industriales. Los ataques le dificultan a Rusia presentar al conflicto en Ucrania como algo que no afecta las rutinas diarias de los civiles rusos.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que el ejercicio involucró a 64.000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de guerra y 13 submarinos, incluidos ocho armados con misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares. Señaló que los ejercicios se centrarán en la “preparación y el uso de fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión”.

Los ejercicios también ponen a prueba la cooperación con Bielorrusia, un aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su más reciente sistema de misiles Oreshnik, de alcance intermedio y con capacidad nuclear.

El presidente ruso Vladímir Putin ha recordado repetidamente al mundo los arsenales nucleares de Moscú para intentar disuadir a Occidente de incrementar su apoyo a Kiev.

En 2024, Putin adoptó una nueva doctrina nuclear al señalar que cualquier ataque convencional contra Rusia por parte de una nación que cuente con el respaldo de una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra su país. Esa amenaza estuvo claramente dirigida a desalentar a Occidente de permitir que Ucrania ataque a Rusia con armas de mayor alcance y, al parecer, reduce de manera significativa el umbral para un posible uso de su arsenal nuclear.

La nueva doctrina colocó a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso. Putin ha dicho que Moscú mantendrá el control de sus armas nucleares desplegadas en Bielorrusia, pero permitiría a su aliado seleccionar los objetivos en caso de conflicto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.