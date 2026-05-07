Irán revisa propuesta de EEUU mientras Trump presiona a Teherán por acuerdo para acabar la guerra

Irán indicó que está revisando las últimas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al país con una nueva ola de bombardeos a menos que se alcance un acuerdo que incluya reabrir el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional.

La esperanza de que el conflicto que dura ya dos meses pudiera terminar pronto impulsó los mercados internacionales el jueves, pese a que el ejército de Estados Unidos disparó contra un petrolero iraní que intentaba romper el bloqueo estadounidense a los puertos del país horas antes. Los acontecimientos se produjeron tras días de mensajes contradictorios del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra.

Trump publicó en redes sociales que la guerra, que dura ya dos meses, podría terminar pronto y que los envíos de petróleo y de gas natural interrumpidos por el conflicto podrían reanudarse. Pero afirmó que eso depende de que Irán acepte un supuesto acuerdo del que no ofreció detalles.

“Si no aceptan, empiezan los bombardeos”, escribió Trump.

El frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se ha mantenido en gran medida desde el 8 de abril. Pero las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no lograron un acuerdo. La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Pakistán dice que espera un acuerdo pronto

“Esperamos un acuerdo más pronto que tarde”, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi. “Esperamos que las partes alcancen una solución pacífica y sostenible que contribuya no solo a la paz en nuestra región, sino también a la paz internacional”.

Pero se negó a ofrecer fechas concretas y apuntó que Islamabad no revelará detalles de los esfuerzos diplomáticos en curso.

“Lo que puedo decirles, y esto es lo que he dicho antes, es que seguimos siendo positivos, seguimos siendo optimistas, y esperamos que el arreglo sea más pronto que tarde”, afirmó.

Preguntado sobre si Pakistán esperaba alguna respuesta de Irán más tarde el jueves, Andrabi dijo: “No haré comentarios sobre detalles específicos ni sobre el movimiento de los mensajes”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el jueves en declaraciones televisadas que Islamabad seguía en “contacto continuo con Irán y Estados Unidos, día y noche, para detener la guerra y extender el alto el fuego”.

Narrativa cambiante en la guerra

Los mensajes del gobierno de Trump durante la guerra con Irán han ido cambiando y a menudo han sido contradictorios. Esta semana, el presidente y sus asesores presentaron un relato desconcertante sobre la estrategia de Estados Unidos para desbloquear el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, que cambió drásticamente en apenas unas horas.

Irán ha cerrado de facto el estrecho, una vía marítima vital para el envío de suministros de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, mientras que Washington bloquea los puertos iraníes.

Un avión de combate estadounidense inutilizó el timón de un petrolero iraní en el golfo de Omán el miércoles, cuando intentaba romper el bloqueo estadounidense, informó el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en redes sociales.

Trump sugiere que EEUU podría forzar un acuerdo con Teherán

Trump insistió el miércoles en que las autoridades iraníes quieren terminar la guerra.

“Estamos tratando con gente que tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo, y veremos si pueden o no lograr un acuerdo que sea satisfactorio para nosotros”, declaró el presidente.

Además, sugirió que Washington podría, en última instancia, forzar un arreglo.

“Si no aceptan, empiezan los bombardeos”, dijo Trump en redes sociales, “y será, tristemente, a un nivel y una intensidad mucho mayores que antes”.

La Casa Blanca cree que está cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de una página para poner fin a la guerra, según informó el medio Axios. Las disposiciones incluyen una moratoria al enriquecimiento de uranio por parte de Irán, el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, la distribución de fondos iraníes congelados y la apertura del estrecho para los barcos.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre el posible acuerdo.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró a la televisora estatal que Teherán había “rechazado enérgicamente” las propuestas de Estados Unidos reportadas por Axios, pero que todavía estaba examinando la última propuesta de Washington.

Se suspende el esfuerzo de EEUU para reabrir Ormuz

Trump ha tratado de aumentar la presión sobre Teherán después de suspender el martes una breve iniciativa estadounidense, denominada Proyecto Libertad, para forzar la apertura de un paso seguro para barcos comerciales a través del estrecho de Ormuz.

Se sabe que solo dos buques mercantes con bandera estadounidense han pasado por la ruta custodiada por Estados Unidos desde que se abrió el lunes. El ejército estadounidense reportó que hundió seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a barcos civiles.

Cientos de buques mercantes siguen atrapados en el golfo Pérsico, al no poder llegar a mar abierto sin pasar por el estrecho de Ormuz. El cierre del estrecho ha disparado el precio del combustible, ha sacudido la economía global y ha ejercido una enorme presión económica sobre muchos países, incluidas grandes potencias como China.

Hapag-Lloyd, una de las mayores navieras del mundo, explicó en un comunicado que el cierre del estrecho le está costando alrededor de 60 millones de dólares por semana, y que el aumento de los costos de combustible y seguros está teniendo importantes consecuencias.

El jueves, el precio del crudo Brent se estabilizó en torno a los 100 dólares por barril mientras los inversionistas esperaban a ver si se reabría el estrecho.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, apuntó el miércoles que el grupo de ataque del portaaviones francés se estaba desplazando al mar Rojo en preparación para una posible misión franco-británica para restablecer la seguridad marítima en el estrecho tan pronto como las condiciones lo permitan.

El ministro de Exteriores de China pidió un alto el fuego integral el miércoles después de reunirse en Beijing con el canciller iraní, Abbas Araghchi. Wang Yi dijo que su país estaba “profundamente angustiado” por el conflicto.

Los estrechos vínculos económicos y políticos de China con Teherán le otorgan una posición de influencia única. El gobierno de Trump está presionando a China para que use esa relación y exhorte a la República Islámica a abrir el estrecho.

Enviado iraní visita China antes del viaje de Trump

La visita de Araghchi a China se produjo antes del viaje que Trump tiene previsto a Beijing, donde está programado que asista a una cumbre de alto perfil el 14 y 15 de mayo con el presidente chino, Xi Jinping. Trump fue el último presidente de Estados Unidos en visitar China, en 2017.

Araghchi dijo a la televisión estatal iraní que su visita incluyó conversaciones sobre el estrecho de Ormuz, el programa nuclear de Irán y las sanciones impuestas a Teherán.

Trump ha exigido una reducción importante del controvertido programa nuclear de Teherán.

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Becatoros informó desde Atenas. Los periodistas de The Associated Press Joshua Boak y Ben Finley en Washington; Russ Bynum en Savannah, Georgia; Munir Ahmed en Islamabad, Pakistán; E. Eduardo Castillo en Beijing y David McHugh en Fráncfort, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.