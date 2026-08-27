Rusia dice que lanzó un ataque nocturno "masivo" contra 9 ciudades en Ucrania

Rusia bombardeó ciudades de toda Ucrania con misiles y drones en una ofensiva que comenzó después del anochecer el miércoles y continuó hasta el jueves, con explosiones resonando alrededor de la capital, Kiev, durante la mañana.

Ucrania tiene una escasez acuciante de misiles de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense, que pueden contrarrestar los misiles balísticos de Rusia, y los drones de reacción de Moscú, que vuelan a gran velocidad, plantean un nuevo desafío en el quinto año desde la invasión del ejército ruso.

Funcionarios ucranianos afirman que Rusia acumula misiles y lanza ataques de gran envergadura cada pocos días, con la esperanza de agotar las defensas ucranianas por el simple peso de los números. En respuesta, Ucrania ha atacado objetivos de alto perfil en territorio ruso en un contexto de destrucción mutua.

Rusia dice que atacó instalaciones vinculadas a la guerra

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas llevaron a cabo un ataque “masivo” durante la noche contra objetivos en nueve ciudades ucranianas. Describió los blancos como relacionados con el ámbito militar, incluyendo instalaciones industriales, refinerías de petróleo, centros logísticos e infraestructura portuaria.

Zonas civiles, incluyendo bloques de apartamentos, sufrieron daños. El bombardeo mató a una mujer de 78 años en la región de Zaporiyia, en el sur del país, y dejó al menos nueve heridos en otros lugares, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

“Rusia sigue invirtiendo en misiles y en expandir su guerra, y eso significa que se necesitan más contramedidas”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en redes sociales señalando las promesas hechas a principios de semana por países europeos de proporcionar más ayuda de defensa antiaérea.

“Es importante que estas (medidas) también se complementen con paquetes adicionales de defensa contra misiles balísticos” mediante compras europeas de armas a Estados Unidos, agregó.

Zelenskyy realiza una visita oficial a la vecina Moldavia

Zelenskyy tenía previsto visitar el jueves la vecina Moldavia para conmemorar su día nacional, que recuerda la declaración de independencia de la Unión Soviética en 1991. Ucrania anunció su independencia el mismo año.

Los vecinos de Rusia en Europa del Este temen que su invasión de Ucrania pueda desencadenar un conflicto más amplio, y la entrada de aviones no tripulados a su espacio aéreo han alimentado la inquietud.

El Ministerio de Defensa de Moldavia reportó el jueves que cinco drones vulneraron su espacio aéreo durante la noche, pero no especificó quién los disparó.

La fuerza aérea ucraniana señaló que sus defensas derribaron o neutralizaron siete misiles balísticos rusos, aunque no explicó cómo lo lograron.

Cuatro distritos de Kiev fueron alcanzados durante la noche, y se registraron daños en bloques residenciales, un edificio escolar y un centro médico, aunque no se reportaron víctimas, informó la policía de la ciudad.

Las fuerzas rusas atacaron instalaciones industriales, así como infraestructura energética, en la región central ucraniana de Poltava, indicó Vitalii Diakivnych, jefe de la administración militar regional de Poltava.

La región sureña de Odesa también fue objeto de un ataque ruso masivo que duró más de siete horas, según Oleh Kiper, jefe de la administración militar regional.

El bombardeo dañó un edificio residencial de 16 pisos y dos instalaciones educativas, además de un elevador de granos, precisó. Odesa es un puerto clave para las exportaciones ucranianas de grano y otros productos agrícolas, cruciales para su economía.

Ucrania apunta a otro minorista ruso en línea

Ucrania ha lanzado también cientos de drones de largo alcance contra objetivos en Rusia casi todas las noches.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el jueves que sus defensas aéreas derribaron 267 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas, la Crimea anexada ilegalmente y los mares de Azov y Negro.

Tras arrasar en los últimos meses enormes almacenes de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, los aviones no tripulados de Kiev apuntan ahora a Ozon, la segunda mayor empresa de comercio electrónico del país.

Ozon indicó que sus instalaciones logísticas en las ciudades de Orenburg y Ufa fueron atacadas, pero ninguno de los recintos se incendió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.