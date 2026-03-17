Cientos de migrantes desaparecen en el Mediterráneo. Las autoridades retienen información

Cuerpos que llegan a la costa día tras día. Llamadas telefónicas de familiares que no reciben respuesta. Tiendas de migrantes abandonadas de la noche a la mañana.

Los migrantes que intentan llegar a Europa están desapareciendo en masa en lo que se conoce como “naufragios invisibles”, pero los gobiernos responsables de la búsqueda y el rescate están reteniendo información sobre lo que saben.

El inicio de 2026 se ubica como el comienzo de año más mortífero registrado para las personas que intentan cruzar el Mediterráneo, con 682 desaparecidos confirmados hasta el 16 de marzo, según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Pero el número real de muertes casi con seguridad es mucho mayor.

Los grupos de derechos humanos tienen cada vez más dificultades para verificar las cifras, ya que Italia, Túnez y Malta han restringido discretamente la información sobre rescates de migrantes y naufragios a lo largo de la ruta migratoria más mortífera del mundo. La noticia apenas llega a los titulares, en parte porque la falta de transparencia impide a los periodistas confirmar los reportes.

“Es una estrategia de silencio”, afirmó Matteo Villa, investigador centrado en migración y datos en el centro de estudios Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales.

La organización Refugees in Libya y otros grupos de derechos humanos han dado la voz de alarma desde finales de enero, al informar de más de 1.000 personas desaparecidas después de que el ciclón Harry azotara la región. Pero las autoridades no han confirmado, negado ni corregido esos reportes.

En las semanas posteriores al ciclón, más de 20 cuerpos en descomposición llegaron a la costa en Italia y Libia, mientras que otros restos humanos fueron vistos flotando en medio del mar.

Para las familias de los migrantes desaparecidos resulta insoportable no saber qué fue de ellos.

“Europa debería saber que estas personas que se ahogaron en el mar tienen familiares, tienen sueños, tienen pasiones”, declaró a AP Josephus Thomas, un migrante de Sierra Leona y líder comunitario en la localidad costera tunecina de El Amra.

La falta de información implica menos muertes registradas

Incluso la agencia de migración de la ONU tiene cada vez más dificultades para verificar los casos de migrantes que mueren en lo que se conoce como “naufragios invisibles”, debido a la creciente falta de información.

El año pasado se reportó la desaparición de al menos 1.500 personas cuyo destino la OIM no pudo confirmar, señaló Julia Black, quien dirige el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la organización. El problema persiste en 2026.

“Hemos iniciado un nuevo conjunto secundario de datos de lo que estamos llamando casos no verificables porque simplemente se han vuelto demasiados”, explicó Black. Para este año, ya tienen más de 400 desaparecidos que no pudieron verificar.

Muchas organizaciones humanitarias que antes cubrían parte de los vacíos de información ya no pueden hacerlo debido a la ola global de recortes de financiación y a las restricciones impuestas por los gobiernos en toda la región.

“Hemos visto la restricción del acceso para los actores humanitarios, lo cual no está bien. Y ahora estamos viendo incluso la restricción de la información”, indicó Black.

The Associated Press preguntó repetidamente a las autoridades de Túnez, Italia y Malta por qué no comparten información relacionada con rescates de migrantes en el mar y cuáles son sus políticas. Ninguna respondió.

Los países guardan silencio sobre reportes de embarcaciones desaparecidas

A lo largo de los años, las autoridades en el Mediterráneo han reducido gradualmente la información relacionada con los migrantes. Pero su silencio fue aún más marcado a finales de enero, después de que el ciclón Harry desatara fuertes lluvias, vientos de 100 kilómetros por hora (62 millas por hora) y olas de 9 metros (30 pies) de altura.

Cientos de personas habían partido desde la región costera tunecina de Sfax y desaparecieron, según información que el grupo Refugees in Libya recopiló de migrantes en Túnez y de sus familiares en el extranjero.

El grupo reconoció que era difícil ser preciso “porque no existe un sistema central que registre salidas, pérdidas o recuperaciones”, pero advirtió que el número de muertes probablemente era aún mayor.

“Estamos hablando de embarcaciones que ni siquiera contaron cuántos niños iban dentro”, dijo a AP David Yambio, fundador de Refugees in Libya.

AP envió cinco solicitudes por correo electrónico a la guardia costera italiana para pedir información sobre las embarcaciones reportadas como desaparecidas y los esfuerzos de búsqueda, pero no recibió respuesta. Un agente que atendió el teléfono señaló que la guardia costera no tenía “ninguna información adicional verificada y confirmada sobre las circunstancias”. AP también presentó una solicitud de acceso a la información pública, que está pendiente.

La guardia costera también declinó comentar una alerta que emitió el 24 de enero en la que pedía a las embarcaciones que navegaban entre la isla italiana de Lampedusa y Túnez que estuvieran atentas a ocho pequeñas embarcaciones en peligro que transportaban a unas 380 personas. La alerta fue publicada por el periodista italiano Sergio Scandura.

Un sobreviviente rescatado de las embarcaciones

Sólo se conoce un sobreviviente de las embarcaciones reportadas como desaparecidas durante el ciclón Harry. Estaba flotando en el agua cuando un buque mercante lo rescató el 22 de enero. El hombre contó a los tripulantes que viajaba con otras 50 personas, algunos de cuyos cuerpos podían verse en el agua en un video del rescate. Gracias a su testimonio, esas muertes se incluyeron en el recuento de la OIM.

Según el capitán, el sobreviviente fue evacuado a Malta. Las Fuerzas Armadas de Malta no respondieron a múltiples solicitudes sobre su participación ni a reportes de que recuperaron al hombre y los cuerpos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Túnez y la Guardia Nacional tunecina tampoco han respondido a múltiples solicitudes de información por correo electrónico y teléfono.

Frontex, una agencia de la Unión Europea que ayuda a los países con la vigilancia fronteriza, dijo a AP que detectó ocho embarcaciones con unos 160 migrantes entre el 14 y el 24 de enero, cuando golpeó el ciclón. Indicó que seis embarcaciones fueron rescatadas por las autoridades italianas, pero el destino de las otras dos sigue siendo desconocido.

Los migrantes rezaron y lloraron el 8 de febrero durante una ceremonia conmemorativa en los olivares cerca de Sfax, dando por hecho que sus seres queridos no podían seguir con vida tras tantos días sin noticias.

“Todos los que estamos aquí tenemos un trauma profundo, estamos en una agonía profunda”, manifestó el doctor Ibrahim Fofana, un migrante en Túnez cuyos familiares están desaparecidos desde finales de enero, en un video compartido por Refugees in Libya. Rogó a las autoridades que identificaran los cuerpos que llegaron a la costa en Italia.

Mas restricción de información tras la ofensiva contra la migración

Hasta mediados de 2024, las autoridades tunecinas compartían regularmente el número de migrantes que interceptaban en el mar, deseosas de mostrar a sus socios europeos el cumplimiento de un acuerdo de 2023 para frenar la migración a cambio de ayuda financiera. Pero el acuerdo también fue seguido por una ofensiva brutal contra los migrantes en tierra que derivó en que miles fueran detenidos o abandonados en el desierto.

Organizaciones no gubernamentales como el Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales, conocido por su acrónimo en francés FTDES, que solía compilar y compartir reportes sobre interceptaciones de migrantes, también quedaron atrapadas en la ofensiva.

En junio de 2024, el Ministerio del Interior de Túnez dejó de publicar cualquier información sobre migrantes, alegando razones de seguridad, dijo Romdhane Ben Amor, portavoz de FTDES. Pero, en su opinión, los motivos eran políticos. Las cifras eran incompatibles con el relato de que Túnez no era el guardia fronterizo de Europa, sostuvo.

El deterioro de la información en Italia sobre rescates de migrantes es incluso anterior al de Túnez. La guardia costera italiana solía proporcionar datos mensuales detallados sobre migrantes rescatados. Los informes mensuales pasaron a ser trimestrales antes de detenerse por completo en 2020, señaló Villa. En 2022, los reportes anteriores también fueron retirados del sitio web de la guardia costera.

Este año, la guardia costera italiana no compartió ningún comunicado de prensa relacionado con la migración pese a que casi 5.000 migrantes desembarcaron en costas italianas, según estadísticas del Ministerio del Interior de Italia.

“Es muy claramente una estrategia política para reprimir la mayor cantidad de información posible ante el público”, afirmó Villa.

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Brito informó desde Barcelona, España. Trisha Thomas contribuyó a este reportaje desde Roma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.