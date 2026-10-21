Crece la desconfianza demócrata en los resultados electorales de EEUU, revela sondeo AP-NORC

Daemien Williams solía confiar en los resultados electorales de Estados Unidos, pero ya no.

El demócrata de 50 años, que vive en Centreville, Illinois, teme que el presidente Donald Trump y otros republicanos intenten cualquier cosa, desde intimidar a los votantes hasta apoderarse de las papeletas, para aferrarse al poder en las elecciones legislativas de noviembre y, en el proceso, poner en riesgo el resultado.

“No descarto nada de esta gente”, comentó. “Mi nivel de confianza está en su punto más bajo”.

Votantes registrados que se identifican como demócratas han perdido la fe en los resultados electorales de Estados Unidos desde las elecciones legislativas de hace cuatro años, según una encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research. Su confianza en que los votos se contarán con precisión cayó de 75% en 2022 a 55% este año.

La abrumadora mayoría de los votantes demócratas también afirma que el intento del presidente de influir en las elecciones es un “problema grave”, una opinión que comparten los independientes, pero no la mayoría de los republicanos.

Mientras tanto, la confianza de los votantes republicanos en los resultados ha aumentado ligeramente desde 2022, pero aun así es menos probable que digan que confían en el proceso electoral que los demócratas.

La encuesta, realizada a menos de un mes de las elecciones, muestra cómo ha cambiado la opinión desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado y comenzó un amplio esfuerzo por ampliar la autoridad federal sobre los comicios. Aunque la Constitución otorga a los estados y al Congreso el control de los procesos de votación, Trump ha intentado reformarlos mediante acciones ejecutivas y demandas, hasta ahora sin éxito.

Con las elecciones del 3 de noviembre acercándose, el presidente republicano ha indicado que quiere que los fiscales federales estén atentos al fraude, lo que sugiere que podría intentar impugnaciones legales si los votos no le favorecen.

Williams señaló que, pese a sus preocupaciones, aún planea votar en las legislativas porque es el único poder que tiene para elegir a sus representantes.

“Si le quitas eso a Estados Unidos, prácticamente le quitas los cimientos a este país”, expresó.

Los republicanos han ganado más fe en el proceso desde el regreso de Trump

Los votantes demócratas, que en gran medida habían confiado en las elecciones incluso después de que Trump afirmó falsamente que ganó la contienda de 2020 y de que sus simpatizantes asaltaron violentamente la sede del Congreso para defender esa causa, recientemente han empezado a dudar de los próximos resultados. Pero aun así tienen más confianza que los votantes republicanos e independientes.

Un poco menos de la mitad de los votantes en Estados Unidos tiene “mucha” o “bastante” confianza en la precisión del voto: bajó a 45% este año desde 50% en 2022. Los independientes se han mantenido estables con un nivel de confianza más bajo: 34% dijo tener “mucha” o “bastante” confianza en ambos años.

Los republicanos, por su parte, están ganando confianza desde que Trump volvió al poder, aunque siguen siendo menos confiados que los demócratas. Aproximadamente 38% de los votantes del Partido Republicano tiene “mucha” o “bastante” confianza en los resultados este año, frente a 26% en 2022.

Algunos electores dijeron que sus niveles de confianza estaban relacionados con el aumento de las amenazas de Trump de que podría involucrarse en las elecciones. A principios de este mes, su administración presentó una demanda contra funcionarios de California al afirmar que no abordaron adecuadamente a supuestos votantes no ciudadanos en sus padrones, y advirtió que los trabajadores electorales que procesen papeletas de no ciudadanos podrían enfrentar investigaciones y procesos penales.

Su administración ha dicho que no planea enviar al ejército ni a agentes de inmigración a patrullar los centros de votación, aunque el jefe del Departamento de Seguridad Nacional indicó que podrían enviarse agentes de inmigración para operaciones específicas, como efectuar un arresto con una orden judicial. Críticos de Trump han manifestado temores sobre una posible intimidación de votantes, y algunos han señalado un plan del Departamento de Justicia para desplegar 1.000 supervisores en lugares de votación.

Alan Curtis, de Grove, Oklahoma, está entre los votantes republicanos que se sienten mejor este año. El hombre de 67 años, que sospechaba de fraude electoral antes de las elecciones presidenciales de 2024, considera que el altavoz presidencial de Trump es un fuerte elemento disuasorio.

“Creo que los funcionarios electorales van a estar muertos de miedo”, afirmó. “La gente de otros partidos políticos tiene miedo de lo que Donald Trump podría hacer”.

Curtis dijo que aún cree que los demócratas podrían intentar hacer trampa —una acusación que el presidente ha hecho con frecuencia sin aportar pruebas—, pero espera que Trump intervenga con demandas u otras acciones si ve algo sospechoso.

“Va a impugnar cualquier cosa en la que vea cosas que parezcan fuera de lo normal”, dijo Curtis sobre Trump.

Si hay impugnaciones legales, pocos estadounidenses confían en que la Corte Suprema de Estados Unidos las resuelva de manera justa. Solo 17% de los votantes registrados se declaró “extremadamente” o “muy” confiado en que el tribunal manejaría un caso relacionado con las elecciones legislativas de forma justa y no partidista.

Los demócratas ven la interferencia presidencial en las elecciones como un gran problema

Mientras algunos republicanos ven como algo positivo que Trump se involucre, la encuesta muestra que la gran mayoría de los demócratas siente lo contrario.

Aproximadamente 9 de cada 10 votantes demócratas creen que el intento del presidente de influir en los resultados electorales es “un problema grave”, en comparación con solo alrededor de 2 de cada 10 votantes republicanos.

Brooklyn Johnson, una demócrata de 26 años en Davis, California, dijo que le desagrada la dudosa promesa de Trump de entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las legislativas.

“El hecho de que haya estado intentando sobornar a la gente es un poco raro”, comentó. “No parece legal”.

Eugenio Mendez, un votante independiente en Columbia, Carolina del Sur, que se inclina hacia los demócratas, está tan preocupado por la interferencia de Trump que eso está afectando su plan de votación.

“No confío en que, si envío mi papeleta por correo, vaya a contarse”, dijo Mendez, de 49 años.

Indicó que votará en persona este año porque teme que Trump pueda usar su influencia sobre el Servicio Postal de Estados Unidos para entrometerse con las papeletas enviadas por correo. Trump firmó este año una orden ejecutiva que ordenaba cambios en el Servicio Postal destinados a restringir el voto por correo, pero la Corte Suprema no permitió que el plan avanzara para las legislativas.

Votantes de distintos partidos ven problemas electorales diferentes

Mientras los demócratas se preocupan por la interferencia presidencial, los republicanos están más inquietos por personas que votan cuando no son elegibles. Aproximadamente 7 de cada 10 votantes republicanos dicen que esto es un “problema grave” en las elecciones de Estados Unidos, frente a solo 25% de los votantes demócratas.

Las mayorías de votantes de ambos partidos también dicen que los gobiernos extranjeros que intentan influir en los resultados electorales, la desinformación electoral generada por inteligencia artificial y que los estados redibujen distritos legislativos para favorecer intencionalmente a un partido son “problemas graves”.

Los enfoques sobre las leyes de votación, que difieren según el estado, también son una gran línea divisoria entre los partidos. Los votantes republicanos apoyan abrumadoramente exigir que los votantes muestren una identificación al emitir su voto y que presenten prueba de ciudadanía al registrarse para votar, cambios que Trump intentó sin éxito aprobar a través del Congreso.

Los demócratas son más propensos que los republicanos a favorecer que los votantes puedan registrarse y votar el mismo día, así como a respaldar el envío de una papeleta por correo a todos los votantes registrados, una práctica que Trump y otros republicanos han criticado.

Pero, aunque su apoyo no fue tan fuerte como el de los republicanos, una mayoría de los votantes demócratas también está a favor de exigir identificación para votar.

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Swenson informó desde Nueva York.

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La encuesta AP-NORC a 1.119 adultos, incluidos 925 votantes registrados, se realizó del 8 al 12 de octubre utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 3,9 puntos porcentuales, y el margen de error para los votantes registrados es de más o menos 4,2 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.