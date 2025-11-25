Detienen a otros cuatro sospechosos por el robo en el Louvre

Otros cuatro sospechosos fueron detenidos en relación con el robo en el Museo del Louvre por una banda que se llevó joyas valoradas en 102 millones de dólares, informó el martes fiscal de París.

La fiscal Laure Beccuau, cuya oficina encabeza la investigación, señaló que los dos hombres y dos mujeres arrestados son originarios de la región parisina y tienen entre 31 y 40 años.

Su comunicado no precisó qué papel habrían desempeñado en el robo del 19 de octubre. Según la legislación vigente, la policía puede mantenerlos bajo custodia para interrogatorio durante un máximo de 96 horas.

Medios franceses reportaron que uno de los detenidos, un hombre de 39 años con antecedentes policiales, sería presuntamente el cuarto integrante del grupo y reside en Aubervilliers, un suburbio al norte de París con el que otros sospechosos también tienen vínculos.

Los otros tres individuos ya habían sido arrestados con anterioridad y enfrentan cargos preliminares por robo en banda organizada y conspiración criminal. Su ADN fue hallado en la escena del crimen o en objetos vinculados al atraco.

El botín no ha sido recuperado. ( Foto AP/Thibault Camus )

Una mujer arrestada en octubre está acusada de complicidad.

El botín no ha sido recuperado. Incluye un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa, joyas vinculadas a las reinas del siglo XIX María Amalia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

El robo ha centrado la atención en la seguridad del Louvre, el museo más visitado del mundo.

Los ladrones tardaron menos de ocho minutos en forzar su entrada al museo y salir, utilizando un montacargas para llegar a la ventana del edificio. Las imágenes de las cámaras del museo mostraron que dos irrumpieron en la ornamentada Galería de Apolo, cortando las vitrinas con cortadores de disco y llevándose el tesoro, mientras que dos conductores en scooters se los llevaron rápidamente.

La corona imperial de esmeraldas de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, que contiene más de 1.300 diamantes, fue encontrada posteriormente fuera del museo.