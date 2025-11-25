La Unión Europea propone fortalecer los lazos de su industria de defensa con Ucrania

El responsable de Defensa de la Unión Europea propuso el martes una integración más profunda de la industria de defensa del bloque con Ucrania, mientras un plan de paz de Estados Unidos sigue en el aire y las operaciones de guerra no convencionales de Rusia sacuden al bloque de 27 naciones.

Se espera que los legisladores de la UE voten sobre un programa de 1.500 millones de euros (1.700 millones de dólares), con 300 millones de euros (345 millones de dólares) destinados al Mecanismo para Ucrania.

El comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, afirmó a los legisladores de la UE en Estrasburgo, Francia, que la industria de defensa de Ucrania "nos necesita", sin mencionar las negociaciones de paz en curso para poner fin a la guerra. "Pero nosotros necesitamos aún más las innovaciones de defensa de Ucrania".

Dijo que permitir el acceso de Ucrania al Programa para la Industria de Defensa Europea "hace posible adquirir equipos de defensa en, con y para Ucrania".

Se espera que el gasto en defensa de la UE sume alrededor de 392.000 millones de euros (más de 450.000 millones de dólares) este año, casi el doble de la cantidad de hace cuatro años, antes de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

El gobierno de Donald Trump ha señalado que está priorizando la seguridad de Estados Unidos en sus propias fronteras domésticas y en Asia. Ha dicho a los europeos que deben defenderse a sí mismos y a Ucrania en el futuro.

La UE, nacida de la carnicería de las dos guerras mundiales, comenzó como un bloque comercial diseñado para evitar conflictos. Pero la guerra de Rusia en Ucrania ha impulsado un cambio en el bloque con sede en Bruselas, intensificando su postura de defensa y seguridad.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, cree que se gastarán alrededor de 3,4 billones de euros (4 billones de dólares) en defensa durante la próxima década. Para ayudar, tiene la intención de proponer un aumento del presupuesto a largo plazo de la UE para defensa y espacio a 131.000 millones de euros (153.000 millones de dólares).

Se insta a los países miembros de la UE a comprar gran parte de su equipo militar dentro del bloque, trabajando principalmente con proveedores europeos, en algunos casos con ayuda de la UE para reducir precios y acelerar pedidos. Según la hoja de ruta, las naciones de la UE solo deberían comprar equipos del extranjero cuando los costos, el rendimiento o los retrasos en el suministro lo hagan preferible.

Kubilius dijo que las empresas de defensa con sede en la UE pueden solicitar exenciones fiscales y otros incentivos financieros para financiar los llamados proyectos de defensa europeos de interés común que "ningún estado miembro puede construir sólo, pero que protegerán a toda Europa", como los proyectos Vigilancia del Flanco Oriental, Iniciativa Europea de Defensa contra Drones, o Escudo Espacial Europeo

Permitir que las empresas ucranianas participen en estos proyectos "nos permite inyectar innovación militar ucraniana en la industria de defensa europea", afirmó.

La semana pasada, la Comisión Europea lanzó un nuevo paquete de defensa para permitir que tanques y tropas se desplieguen más rápidamente en toda Europa, así como una hoja de ruta para simplificar y unificar las regulaciones sobre la industria de defensa en el bloque y canalizar la inversión en la producción nacional de armas, vehículos, satélites, proyectiles y balas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.