Rusia expulsa a un diplomático británico acusado de espionaje

Rusia expulsó el lunes a un diplomático británico por acusaciones de espionaje que el Reino Unido rechazó y describió como “un completo disparate”, en la segunda medida de este tipo en lo que va de año, en un contexto de crecientes tensiones entre Moscú y Occidente.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso), la principal agencia de seguridad interna y contrainteligencia del país, señaló en un comunicado que el diplomático estaba “llevando a cabo actividades de inteligencia y subversivas que amenazan la seguridad de la Federación de Rusia”.

El FSB sostuvo que el diplomático había intentado recabar “información sensible” sobre la economía rusa en “reuniones no oficiales” con expertos rusos, sin ofrecer más detalles. Indicó que se le ordenó abandonar Rusia en un plazo de dos semanas.

Un portavoz del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo afirmó en un comunicado que “las acusaciones formuladas hoy por Rusia contra nuestros diplomáticos son un completo disparate”.

“Rusia ha emprendido una campaña cada vez más agresiva y coordinada de acoso contra diplomáticos británicos, difundiendo acusaciones maliciosas y totalmente infundadas sobre su labor. El Reino Unido no tolera la intimidación del personal de la embajada británica y de sus familias”, añadió el vocero.

La medida supone la segunda expulsión de un diplomático británico por parte de Rusia este año, después de otra decisión similar en enero que el Reino Unido también desestimó por “infundada”. El gobierno británico respondió en febrero revocando la acreditación de un diplomático ruso.

Moscú expulsó a dos diplomáticos británicos destinados en la capital en marzo de 2025 por acusaciones de espionaje que el Reino Unido también rechazó por falsas.

Rusia y los aliados de la OTAN han llevado a cabo múltiples rondas de expulsiones mutuas de diplomáticos, mientras las relaciones han caído a sus niveles más bajos desde la Guerra Fría, después de que el Kremlin enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.