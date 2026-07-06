Ataque ruso con misiles y drones en la capital de Ucrania deja al menos 7 muertos

Rusia lanzó oleadas de misiles y drones contra Kiev durante la noche hasta el lunes, que mataron al menos a siete personas, informaron las autoridades, horas después que el presidente de Ucrania advirtiera que era inminente otro ataque a gran escala.

Otras 24 personas resultaron heridas, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar Municipal de Kiev, en una publicación en Telegram.

Un edificio residencial del distrito de Podilskyi se derrumbó parcialmente, afirmó Tymur. En el distrito de Darnytsia, algunos edificios de varios pisos resultaron dañados y se creía que había personas atrapadas bajo los escombros.

“Estos son edificios residenciales", afirmó Tkachenko. "Lugares donde la gente dormía y vivía su vida cotidiana”.

El ataque, que seguía en curso a primera hora de la mañana del lunes, incluyó oleadas de misiles balísticos y de crucero, así como drones. Las explosiones resonaron por toda la ciudad al tiempo que los civiles buscaban refugio en estaciones del metro.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había advertido horas antes sobre otro ataque ruso a gran escala contra la ciudad. La ofensiva del lunes se produce días después que un ataque ruso combinado matara al menos a 31 personas en Kiev la semana pasada.

Zelenskyy reiteró los llamados a los socios occidentales para reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, en particular mediante el suministro de más misiles Patriot, y señaló en una publicación en Telegram a última hora del domingo que no reponerlos sólo envalentona a Rusia a prolongar su guerra de cuatro años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.