Enviados de Rusia y Ucrania se reunirán en Abu Dabi para conversaciones mediadas por EEUU

Está previsto que los enviados de Rusia y Ucrania se reúnan en Abu Dabi el miércoles para otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años.

Se espera que las delegaciones de Moscú y Kiev estén acompañadas en Emiratos Árabes Unidos por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quien también asistió a la reunión del mes pasado, según funcionarios.

Ese encuentro en la capital emiratí, dentro del esfuerzo de la Casa Blanca para acabar con el conflicto, lograron algunos avances, pero nada crucial en cuestiones clave, agregaron.

Los últimos contactos coinciden con el malestar en Ucrania por los importantes ataques de las fuerzas del Kremlin contra su sistema energético, habituales cada invierno desde que Rusia lanzó su invasión total de su vecino el 24 de febrero de 2022.

En la madrugada del lunes al martes, un enorme bombardeo ruso que incluyó cientos de drones y un récord de 32 misiles balísticos, dejó al menos 10 heridos. El ataque se produjo a pesar de que Ucrania entendía que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, le había dicho a Trump que suspendería temporalmente sus operaciones contra la red eléctrica enemiga..

La población civil ucraniana enfrenta uno de los inviernos más fríos en años, con temperaturas que rondan los 20º Celsius negativos (-4º Fahrenheit).

No había quedado claro por cuánto tiempo prometió Putin cumplir una moratoria en sus ataques a la red eléctrica, y Moscú no ha frenado sus ofensivas aéreas contra otros objetivos en Ucrania, aunque un funcionario del Kremlin dijo la semana pasada que Rusia había acordado detener los ataques a Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, indicó el martes por la noche que apenas habían pasado cuatro días y que ya había una nueva oleada de ataques rivales contra la red eléctrica, y acusó a Putin de duplicidad.

Trump afirmó el martes que Putin “cumplió su palabra” sobre la pausa temporal. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump estaba “desafortunadamente, no sorprendido” por la reanudación de los ataques de Moscú.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios en Washington, señaló que los avances formaban parte de la estrategia de negociación de Moscú.

“Es probable que el Kremlin intente presentar su adhesión a esta moratoria de ataques energéticos a corto plazo como una concesión significativa para tener ventaja en las próximas conversaciones de paz, aunque el Kremlin utilizó estos días para acumular misiles para un paquete de ataques más amplios”, apuntó el martes por la noche.

Las conversaciones en Abu Dabi coinciden también con la caducidad del último pacto de armas nucleares restante entre Rusia y Estados Unidos el jueves. Trump y Putin podrían prorrogar los términos del tratado o renegociar sus condiciones en un esfuerzo por evitar una nueva carrera armamentista nuclear.

Rusia lanzó 105 drones a Ucrania durante la noche, de los cuales las defensas antiaéreas derribaron 88, explicó la Fuerza Aérea de Kiev el miércoles. Se registraron ataques con 17 aviones no tripulados en 14 ubicaciones, así como caída de escombros en cinco sitios, apuntó.

En la región central de Dnipropetrovsk, un ataque ruso en un área residencial mató a una mujer de 68 años y a un hombre de 38, afirmó el jefe del gobierno militar local, Oleksandr Hancha.

Odesa, una ciudad del sur del país, también fue objeto de un ataque a gran escala, de acuerdo con el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper. Alrededor de 20 edificios residenciales sufrieron daños y otras cuatro personas fueron rescatadas de entre los escombros, añadió.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.