Ciudadanos de la Unión Europea piden un liderazgo más unido y audaz, según un sondeo

Ciudadanos de toda la Unión Europea desean un liderazgo más unificado, fuerte y ambicioso para el bloque de 27 naciones mientras enfrenta amenazas militares, presiones económicas e inestabilidad climática, según una encuesta oficial de la UE.

La encuesta del Eurobarómetro se realizó antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara una operación militar que capturó al expresidente venezolano y remeciera a las naciones europeas al amenazar con apoderarse de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca. No se preguntó específicamente sobre Washington, la OTAN o China.

A más de 2.600 ciudadanos de la UE se les hicieron preguntas, principalmente en reuniones cara a cara en noviembre. Apoyaron abrumadoramente una UE más robusta: el 69% dijo que quería un papel de seguridad ampliado en crisis globales, el 87% deseaba una Bruselas más agresiva diplomáticamente en temas como la paz y el cambio climático, y el 90% pidió un bloque más unificado para abordar cuestiones clave. El margen de error fue de dos puntos porcentuales.

La encuesta encontró que la mayoría de los ciudadanos de la UE están "muy preocupados" por los conflictos cerca del bloque, los desastres naturales alimentados por el cambio climático y la guerra cibernética.

Los resultados se alinean en gran medida con los objetivos y ambiciones declarados de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha sido firme en comercio y defensa y ha pedido solidificar el poder de la UE en Bruselas. Ha firmado acuerdos comerciales en todo el mundo tras las amenazas arancelarias de Trump y las restricciones de China a las exportaciones de minerales críticos.

Los resultados de la encuesta sugirieron que los encuestados creen que los intentos de Rusia, Estados Unidos y la extrema derecha de dividir a la UE no han funcionado hasta ahora.

Los ciudadanos de la UE estaban cada vez más enfocados en la defensa, que surgió como la principal prioridad en 18 de las 27 naciones de la UE, según la encuesta.

Las preocupaciones identificadas en la encuesta incluyeron ataques híbridos rusos, como incursiones de drones en aeropuertos europeos, campañas de desinformación, el uso de la IA, la polarización social, la injerencia extranjera en elecciones y la dependencia de la UE de las importaciones para su industria de defensa.

El pesimismo sobre la situación de los asuntos mundiales era común entre los encuestados, quienes eran más optimistas sobre la UE como bloque que sobre sus propias naciones y su situación personal.

"El contraste entre la confianza personal y la incertidumbre más amplia tiene importantes implicaciones, moldeando las prioridades de los ciudadanos, las actitudes hacia la gobernanza y las expectativas de cooperación a nivel nacional, europeo y global", según la encuesta.

