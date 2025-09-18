Reino Unido devuelve migrante a Francia bajo nueva política

El Reino Unido devolvió el jueves al primer migrante a Francia bajo una nueva política de intercambio "uno dentro, uno fuera" para solicitantes de asilo que ingresan al país sin autorización.

Un hombre que llegó en barco en agosto fue devuelto a Francia en avión, informó el Ministerio del Interior. Se han programado más deportaciones para la próxima semana.

"Este es un primer paso importante para asegurar nuestras fronteras. Envía un mensaje a las personas que cruzan en pequeñas embarcaciones: si ingresas al Reino Unido ilegalmente, buscaremos removerte", declaró la secretaria del Interior Shabana Mahmood.

La política fue implementada por el gobierno del primer ministro Keir Starmer mientras lucha por controlar el flujo de migrantes que realizan peligrosos cruces por el Canal de la Mancha.

La migración no autorizada ha sido un problema durante varios años, pero recientemente ha causado problemas políticos para Starmer, ya que este verano se llevaron a cabo protestas antiinmigrantes frente a hoteles que alojan a solicitantes de asilo.

La deportación se produjo dos días después de un revés para el gobierno cuando un juez bloqueó temporalmente al gobierno de enviar a un hombre eritreo de 25 años que buscaba asilo a Francia. Un juez del Tribunal Superior dijo que se le debería dar al hombre la oportunidad de demostrar que era víctima de trata de personas.

Los abogados del gobierno argumentaron que el hombre debería haber solicitado asilo en Francia cuando tuvo la oportunidad.

Mahmood expresó que el gobierno apelaría y lucharía contra todos los intentos de último minuto para detener las deportaciones.

Más de 30.000 personas han realizado el cruce hasta ahora este año, en comparación con 37.000 en todo 2024. Docenas han muerto en los últimos años tratando de cruzar uno de los canales de navegación más transitados del mundo en botes sobrecargados.

Starmer desechó el controvertido plan de la administración conservadora anterior de enviar a migrantes a Ruanda.

En su lugar, ha puesto sus esperanzas en un acuerdo con París para enviar de regreso a Francia a algunas personas que cruzan, a cambio de aceptar a algunos solicitantes de asilo que actualmente están en Francia y tienen lazos familiares en Gran Bretaña.

Funcionarios del Reino Unido han sugerido que el acuerdo con Francia es un gran avance, a pesar de que el programa inicial involucra a un número limitado de personas.

El gobierno también está buscando acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo y reducir el número de migrantes alojados en hoteles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.