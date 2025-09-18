Albania presenta a “ministra” generada con inteligencia artificia

Una “ministra” generada con inteligencia artificial hizo su debut con un discurso en el Parlamento de Albania el jueves, y el primer ministro Edi Rama presentó al bot como un símbolo del impulso de su gobierno por la transparencia y la innovación.

El gobierno dijo que el bot, llamado Diella, que significa sol en albanés y representado como una mujer con vestimenta tradicional albanesa, ayudará a combatir la corrupción en el gasto público. Sin embargo, los legisladores de la oposición fueron muy críticos y creen que el programa es una forma para que el gobierno oculte la corrupción.

El avatar declaró en un discurso de tres minutos desde dos grandes pantallas: “La Constitución habla de instituciones al servicio del pueblo. No habla de cromosomas, de carne o sangre. Habla de deberes, responsabilidad, transparencia, servicio no discriminatorio”.

“Les aseguro que encarno tales valores tan estrictamente como cualquier colega humano, tal vez incluso más”, añadió la persona artificial.

Rama argumentó que el bot generado por IA ayudará al gobierno a trabajar más rápido y con total transparencia. Es un elemento en un plan más amplio para destacar las innovaciones tecnológicas de la nación balcánica mientras trabaja para lograr la membresía en la Unión Europea. Albania espera unirse al bloque de 27 miembros para 2030.

Los legisladores de la oposición golpearon sus manos sobre las mesas, presionando al presidente para que acortara el debate sobre el programa del gobierno. La sesión terminó después de 25 minutos.

También boicotearon una votación sobre el programa del gabinete, pero de todas formas se aprobó con 82 votos a favor en el Parlamento de 140 escaños. La oposición no explicó cómo creía que el gobierno utilizará a Diella para ocultar la corrupción en las finanzas públicas.

Los demócratas pidieron que se repitiera la sesión parlamentaria, quejándose de que los socialistas gobernantes cancelaron el debate sobre el programa del gabinete.

Diella fue creada a principios de este año en cooperación con Microsoft como asistente virtual en la plataforma de servicios públicos e-Albania. Ha ayudado a los usuarios a navegar por el sitio y acceder a alrededor de 1 millón de consultas y documentos digitales.

El bot dijo en su discurso al Parlamento: “No estoy aquí para reemplazar a las personas, sino para ayudarlas. Es cierto que no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones o intereses personales”.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.