Realizan búsqueda tras avalancha en glaciar de Austria que sepultó a esquiadores y snowboarders

Varios esquiadores y snowboarders quedaron sepultados en la mañana del jueves en una avalancha en el glaciar Stubai en los Alpes austríacos, según medios noticiosos de Austria.

Tres esquiadores heridos fueron trasladados en helicóptero a un hospital tras ser rescatados en Tirol, Austria, reportó la Agencia de Prensa de Austria. Se desconoce cuán graves eran sus heridas.

Los servicios de emergencia organizaron una operación masiva de búsqueda y rescate que involucró a 250 personas, perros de rescate y helicópteros. Nueve personas fueron halladas con vida, según APA.

Alrededor del mediodía, la operación de emergencia aún estaba en curso y no se sabía si más personas permanecen sepultadas bajo la nieve.

La avalancha ocurrió en el paso Daunscharte, una zona peligrosa fuera de las pistas de esquí protegidas. Los montones de nieve también alcanzaron una sección inferior de la pista, lo que obligó a su cierre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.