Referéndum en Eslovenia sobre muerte asistida para pacientes terminales

Los eslovenos votaron el domingo en un referéndum sobre una ley que permite a los pacientes terminales poner fin a sus vidas.

El parlamento de la pequeña nación de la Unión Europea aprobó la ley en julio después de que los votantes la respaldaran en un referéndum no vinculante el año pasado. Sin embargo, los opositores han forzado otra votación sobre este tema divisivo tras reunir más de 40.000 firmas.

La ley prevé que las personas mentalmente competentes, que no tienen posibilidad de recuperación o enfrentan un dolor insoportable, tengan derecho a la muerte asistida. Esto significa que los pacientes administran el medicamento letal ellos mismos después de la aprobación de dos médicos y un período de consulta.

La ley no se aplica a personas con enfermedades mentales.

Entre los partidarios se encuentra el gobierno liberal del primer ministro Robert Golob. Han argumentado que la ley ofrece a las personas la oportunidad de morir con dignidad y decidir por sí mismas cómo y cuándo poner fin a su sufrimiento.

Los opositores incluyen grupos conservadores, algunas asociaciones de médicos y la Iglesia católica. Afirman que la ley va en contra de la constitución de Eslovenia y que el Estado debería trabajar para proporcionar mejores cuidados paliativos en su lugar.

La ley será rechazada si la mayoría de las personas que emiten su voto lo hacen en contra, y representan al menos el 20% de los 1,7 millones de votantes elegibles. Las encuestas de opinión recientes en Eslovenia han mostrado que más personas están a favor de la ley que en contra.

Si la ley se mantiene, Eslovenia se unirá a varios otros países de la UE que ya han aprobado leyes similares, incluidos los vecinos Austria y Holanda.

