Indonesia eleva alerta tras erupciones de volcán Monte Semeru

Las autoridades indonesias elevaron el miércoles la alerta para el volcán Monte Semeru al nivel más alto después de una serie de erupciones. El volcán se encuentra en la isla más densamente poblada del país.

El Monte Semeru, en la provincia de Java Oriental, desató avalanchas de nubes ardientes de ceniza caliente y una mezcla de rocas, lava y gas que viajaron hasta 7 kilómetros (4,3 millas) por sus laderas varias veces desde el mediodía hasta el anochecer, mientras una columna de nubes calientes se elevó 2 kilómetros (1,2 millas) en el aire, informó la Agencia de Geología de Indonesia en un comunicado.

La erupción a lo largo del día cubrió varias aldeas con ceniza caída y obligó a las autoridades a elevar el nivel de alerta del volcán dos veces, del tercer nivel más alto al más alto, según la agencia. No se han reportado víctimas.

El Semeru, también conocido como Mahameru, ha entrado en erupción numerosas veces en los últimos 200 años. Sin embargo, como ocurre con muchos de los 129 volcanes activos en Indonesia, decenas de miles de personas continúan viviendo en sus fértiles laderas.

Indonesia, un archipiélago de más de 270 millones de habitantes, se encuentra a lo largo del "Anillo de Fuego" del Pacífico, una serie de fallas en forma de herradura, y es propensa a terremotos y actividad volcánica.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.