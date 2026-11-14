Visita del papa a centro de comunidad afroperuana pone el foco en la trata de esclavos en Perú

Cuando Susana Baca, la cantante afroperuana ganadora del Latin Grammy, cantó ante León XIV a su llegada a Perú, fue una señal de que la visita pondría una atención sin precedentes en la cultura que surgió del comercio de esclavos africanos en el país.

Baca fue también la primera ministra negra del gobierno de Perú y se convirtió en una figura destacada en la campaña para poner fin a la discriminación que durante mucho tiempo ha convertido en ciudadanos de segunda clase a los peruanos negros y a los pueblos indígenas de la nación andina.

Se espera que León, nacido en Estados Unidos y cuyo árbol genealógico incluye tanto a personas esclavizadas como a dueños de esclavos, destaque a la comunidad afrodescendiente de Perú cuando el sábado visite el epicentro de la cultura afroperuana en la ciudad de Zaña.

El papa dirigirá una oración en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, donde solía ir a rezar cuando era obispo en la cercana Chiclayo.

Mogrovejo fue el primer arzobispo de Lima en el siglo XVI. Defendió los derechos de los indígenas y de las personas esclavizadas, y era conocido por haber confirmado a San Martín de Porres, el primer santo negro de América y patrón de la armonía racial, la justicia social y las personas de orígenes multirraciales.

León ya se ha disculpado por la esclavitud

En su primera encíclica, “Magnificent Humanity” ("Magnífica humanidad"), León ofreció una amplia disculpa por el papel que tuvieron algunos papas en la legitimación de la esclavitud y por no haberla condenado durante siglos. Fue una referencia a la serie de directivas vaticanas del siglo XV que autorizaron a reyes europeos a conquistar África y América y a esclavizar a los no cristianos.

“Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el enorme sufrimiento y humillación que la esclavitud ha significado para tantas personas, en contraste con la dignidad sin límites de cada una de ellas, amadas infinitamente por el Señor”, escribió el pontífice. “Por eso, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón".

Se estima que los 100.000 esclavos africanos llevados a Perú tras la llegada de los conquistadores españoles trabajaron en plantaciones de azúcar y minas de plata, y algunos llegaron a ser artesanos urbanos. En un momento dado, ellos y sus descendientes representaban más del 40% de la población de Lima.

La comunidad negra es ahora una pequeña parte de los 35 millones de habitantes de Perú. Pero ha tenido problemas para avanzar en los más de 170 años transcurridos desde la emancipación.

El censo nacional de 2017 indicó que 1.311 residentes en Zaña se identifican como afroperuanos, mientras que en toda la región de Lambayeque la cifra era de 78.639.

Baca siente una conexión con León

Baca dijo a The Associated Press que se sintió conectada con el papa por la importancia que el religioso le ha dado a pedir perdón por las injusticias.

Entre las cosas más importantes en la historia de su comunidad, apuntó Baca. están el no haberse hundido pese al historial de sufrimiento y haber aprendido a perdonar.

Y eso podría ser lo que siente que la conecta con León, de quien dijo que aprovecha sus homilías y enseñanzas para hacer hincapié en la importancia de pedir perdón y perdonar, y en que las injusticias de muchos momentos históricos duelen menos si se tiene esa capacidad.

Eligió cantarle “Canción de Fe” y “Si me quitaran totalmente todo” porque encarnan la misma noción de fe que comparte León.

La visita homenajea la historia afroperuana

Zaña, un pueblo histórico del norte de Perú, ubicado en la provincia de Chiclayo, fue reconocido por la UNESCO en 2017 como un “sitio de la memoria de la esclavitud y de la herencia cultural africana”. El gobierno sostiene que este es el primer reconocimiento de este tipo otorgado a una comunidad afrodescendiente peruana o a comunidades similares en la costa sudamericana del Pacífico.

“Hay comunidades que son capaces de resistir cualquier golpe, incluso siete fenómenos El Niño, incluso los golpes todavía peores del lado más filudo y perverso de la humanidad como puede ser la esclavitud”, manifestó el exministro de Cultura Salvador del Solar durante una ceremonia en la principal plaza de Zaña.

“Comunidades como la de Zaña saben decir que no ha habido golpes capaces de quebrarla del todo, reafirmando su identidad afrodescendiente con orgullo”, agregó.

La comunidad afrodescendiente celebra el regreso de León, su exobispo, y se siente particularmente orgullosa de la actuación de Baca ante el primer pontífice con raíces negras.

Para Felipe Gutiérrez, un chef y poeta local conocido como Frontado, fue un orgullo ver a una persona afroperuana cantándole al papa y saber que la sangre negra corre por sus venas.

Los cuatro bisabuelos maternos de León eran “personas libres de color” en Luisiana, según registros censales del siglo XIX. Como parte del crisol de culturas francesa, española, africana y nativa americana en Luisiana, los antepasados maternos del papa serían considerados criollos.

Zaña alberga un museo afroperuano, que exhibe una rica colección de fotografías históricas, carretas de plantación e instrumentos musicales de percusión de origen africano procedentes de Perú, Cuba y Brasil. También conserva documentos de personas esclavizadas y algunas de las cadenas utilizadas para sujetarlas.

En una de sus paredes hay fotos de León durante sus visitas al pueblo cuando era obispo. También hay grandes imágenes enmarcadas de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, así como del líder sudafricano contra el apartheid Nelson Mandela.

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Winfield informó desde Chiclayo, Perú.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.