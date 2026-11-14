Zelenskyy dice que marco de seguridad europeo propuesto por EEUU podría beneficiar a Putin

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que Estados Unidos planteó la posibilidad de un nuevo marco de seguridad para Europa como parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, y advirtió que Moscú podría aprovechar esas conversaciones para debilitar a la OTAN y redibujar las fronteras del continente.

“En mi opinión, esto puede ser peligroso", dijo Zelenskyy a reporteros el viernes. "Esto no debería ser la agenda principal”. Sus declaraciones estuvieron bajo embargo hasta el sábado.

El mandatario señaló que cree que el Kremlin está interesado en reabrir un debate más amplio sobre la seguridad europea en lugar de centrarse exclusivamente en solucionar un conflicto armado que dura ya más de cuatro años y medio.

“El deseo de (el presidente ruso Vladímir) Putin de cambiar fronteras en Europa es un hecho. Estoy seguro de que esto forma parte de su concepto de revisar las garantías de seguridad en Europa", manifestó. "Esto es peligroso porque, en mi opinión, precisamente son cosas como estas las que conducen a guerras o escaladas”.

Los líderes europeos han subrayado que las decisiones sobre la seguridad del continente deben tomarlas los propios europeos, y han advertido en contra de permitir que Rusia dicte los términos de un nuevo orden de seguridad o negocie el futuro de la OTAN.

EEUU planteó retirada de Kiev del Donbás a cambio de ingreso en OTAN

Zelenskyy dijo que Estados Unidos preguntó por primera vez si Ucrania se retiraría de partes de la región del Donbás, en el este del país, que Rusia no controla, si ingresara en la OTAN. El mandatario reiteró que Kiev no cederá su territorio.

Ucrania negocia con sus socios un paquete integral de seguridad que podría incluir garantías específicas de la OTAN y de la Unión Europea, un ejército ucraniano fuerte y apoyo financiero durante un periodo determinado, explicó. También incluiría un plan de recuperación, agregó.

“Si la parte estadounidense nos confirma precisamente esto, junto con otros socios de la OTAN, entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué piensa: ¿lo aceptamos o no?”, añadió.

También manifestó que ningún acuerdo implicaría reconocer como rusos los territorios ocupados.

Zelenskyy rechazó además la posibilidad de que Kiev se comprometa a la neutralidad, alegando que eso requeriría modificar la Constitución.

“Si Putin espera que la neutralidad de Ucrania quede consagrada, eso no va a ocurrir", dijo. "De todos modos, ahora mismo no estamos en la OTAN”.

Zelenskyy dice que Europa debe decidir su propio futuro

El líder ucraniano advirtió que las conversaciones más amplias sobre la seguridad de Europa podrían permitir que Putin busque modificar la presencia militar de la OTAN, incluida la retirada de tropas estadounidenses.

Señaló que su homólogo ruso había planteado ideas similares en 2021 al entonces presidente estadounidense Joe Biden, buscando una redistribución del poder en Europa y en el mundo.

“Creo que Putin sacará a relucir a Finlandia y Suecia. Estoy seguro de que planteará el tema de Hungría y la presencia de tropas estadounidenses en los países bálticos”, manifestó.

Cualquier cambio en los arreglos de seguridad de Europa debe decidirse por los miembros europeos de la OTAN solo después de que termine la guerra, indicó Zelenskyy.

“La secuencia debería ser la siguiente: un alto el fuego, el fin de la guerra en Ucrania y garantías de seguridad para Ucrania", dijo. "No puede haber garantías de seguridad en Europa, o para Europa, sin Ucrania”.

Alto el fuego e intercambios de prisioneros son prioritarios

Zelenskyy sostuvo que las prioridades de Ucrania en las negociaciones de Abu Dabi incluían un alto el fuego energético, la reapertura del mar Negro, la liberación de prisioneros y los preparativos para una reunión entre los líderes para poner fin a la guerra.

Afirmó que los negociadores rusos carecían de autoridad para decidir sobre varios asuntos y que Moscú no estaba dispuesto a aceptar un alto el fuego energético.

“En la reunión en Abu Dabi, la delegación rusa dijo que no tenía mandato para decidir este asunto, pero también podemos ver que no están dispuestos”, explicó agregando que a los negociadores se les había indicado que resolvieran las cuestiones del alto el fuego directamente con Putin.

Zelenskyy dijo que las conversaciones en Moscú con los negociadores estadounidenses dieron como resultado un acuerdo sobre un canje de prisioneros con más de 1.000 personas por bando. La cifra exacta aún está por determinar, agregó, y la estimó entre 1.200 y 1.300.

También señaló que Washington respaldaba la exigencia de Kiev de que los países europeos participen directamente en futuras negociaciones.

Reino Unido, Francia, Alemania e Italia estuvieron entre los países representados en las conversaciones en Abu Dabi, añadió. Espera que entre tres y cinco representantes europeos participen en el diálogo en el futuro.

Zelenskyy cuestiona las restricciones de Starshield

Zelenskyy acusó a SpaceX de imponer restricciones a su sistema satelital Starshield en territorio ucraniano ocupado por Rusia, y afirmó que las limitaciones obstaculizan los esfuerzos para interceptar drones rusos.

La velocidad del sistema había sido restringida a un máximo de 161 km/h (100 mph) en las zonas ocupadas, apuntó agregando que las limitaciones llevaban cinco días en vigor.

Zelenskyy puso en duda el argumento de que se trata de un problema técnico, señalando que las restricciones parecían haber sido impuestas por SpaceX pese a las garantías previas del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de que Starshield estaba más bajo el control de la Casa Blanca.

“Las restricciones actuales de Starshield sugieren que fueron impuestas por SpaceX", aseguró el mandatario ucraniano. "Eso es lo que me dice nuestro equipo. Así que esto no encaja del todo con lo que escuchamos antes. Por eso necesitamos llegar al fondo de todo esto”.

Las restricciones impedían que las fuerzas ucranianas interceptaran drones Shahed rusos propulsados por reactor sobre territorio ocupado mientras se aproximaban desde el este, obligándolas a esperar hasta que los drones llegaran a zonas donde las limitaciones no se aplicaban, indicó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.