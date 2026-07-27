Macron convoca una reunión de crisis ante incendios que han desplazado a 250.000 personas

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó una reunión de crisis el lunes centrada en los incendios forestales gigantescos y fuera de control que han obligado a más de 250.000 personas a huir de sus hogares, en medio de un primer atisbo de esperanza de que la propagación del mayor incendio podría haberse ralentizado.

En la región de Gironda, en el suroeste de Francia, donde las llamas han arrasado una superficie cuatro veces mayor que París, la prefectura indicó que la situación durante la noche se había mantenido “globalmente estable”, un cambio respecto de días consecutivos en los que el gigantesco incendio, que arde desde la semana pasada en la región vinícola, se había acercado cada vez más a la ciudad de Burdeos.

No se anunciaron nuevas evacuaciones. Pero Francia está a punto de entrar en su temporada turística de mayor afluencia en agosto y las autoridades de Gironda tomaron más medidas para mantener alejados a los veraneantes, al prohibir los campamentos de vacaciones para niños y para personas con discapacidad.

Por tierra y aire, mientras las aeronaves arrojaban agua y retardante, el enorme esfuerzo de extinción luchaba contra el tiempo luchando por avanzar antes de un aumento previsto de las temperaturas a partir del martes, que podría dificultar el combate contra las llamas.

La reunión de crisis del gobierno estaba prevista para la mañana del lunes, con Macron al frente. En una publicación del fin de semana en X, prometió apoyo a largo plazo para las comunidades afectadas por el fuego y afirmó: “Reconstruiremos, repararemos y estaremos presentes durante todo el tiempo que sea necesario”.

En España, los incendios forestales han ardido fuera de control en los alrededores de Madrid. También se realizaron evacuaciones por incendios el domingo en la región de Valencia.

En total, 76.000 personas han sido evacuadas en España, mientras que otras 30.000 han sido confinadas en sus hogares, informó el gobierno.

Los evacuados se inquietaban por lo que encontrarán cuando se les permita regresar.

“Parecía el apocalipsis. No se veía nada, todo lleno de ceniza”, dijo Rocío Domínguez, que evacuó con su perro, Simba, de la localidad de Chapinería, al oeste de Madrid.

“No sabemos cuándo lleguemos al pueblo, si tendremos media casa quemada o si estará bien o si no tendremos casa”, señaló. “Toda la ropa, todos los recuerdos, todo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.