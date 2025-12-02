Putin acusa a los europeos de sabotear los esfuerzos de paz en Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó el martes a los aliados europeos de Kiev de sabotear los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a los casi cuatro años de guerra en Ucrania.

“No tienen una agenda de paz, están del lado de la guerra”, dijo Putin después de hablar en un foro de inversión y antes de mantener conversaciones en el Kremlin con una delegación estadounidense encabezada por el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Las acusaciones de Putin parecían ser su último intento de sembrar disensión entre Trump y los países europeos y preparar el escenario para eximir a Moscú de la culpa por cualquier falta de avance.

Acusó a Europa de enmendar las propuestas de paz con “demandas que son absolutamente inaceptables para Rusia”, bloqueando así “todo el proceso de paz”, solo para culpar a Rusia por ello.

“Ese es su objetivo”, aseguró.

Coincidiendo con el viaje de Witkoff a Moscú, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy fue a Irlanda, continuando su visita a países europeos que han ayudado a sostener la lucha de su país contra la invasión de Rusia.

Negociaciones de alto riesgo

En lo que podría ser un día de negociaciones de alto riesgo, Zelenskyy dijo que esperaba informes rápidos más tarde en el día de los enviados estadounidenses en Moscú sobre si las conversaciones podrían avanzar, después de que el plan inicial de 28 puntos de Trump se redujo a 20 en las conversaciones del domingo entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Florida.

“Quieren informarnos justo después de esa reunión, específicamente. El futuro y los próximos pasos dependen de estas señales. Creo que tales pasos cambiarán a lo largo de hoy, incluso hora a hora”, dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Dublín con el primer ministro irlandés Micheál Martin.

“Si las señales muestran juego limpio con nuestros socios, entonces podríamos reunirnos muy pronto, reunirnos con la delegación estadounidense”, dijo.

“Hay mucho diálogo, pero necesitamos resultados. Nuestra gente muere todos los días”, dijo Zelenskyy. “Estoy listo... para reunirme con el presidente Trump. Todo depende de las conversaciones de hoy”.

Witkoff y Kushner fueron vistos saliendo de un restaurante en el centro de Moscú al mediodía del martes, antes de su reunión con Putin.

Después de meses de frustración en sus esfuerzos por detener los combates, Trump está desplegando funcionarios para ganar tracción para sus propuestas de paz. Kushner se sumará a la reunión entre Putin y Witkoff, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Afirmó que las conversaciones tomarán “todo el tiempo que sea necesario” e involucrarán solo a Witkoff, Kushner y un intérprete del lado estadounidense.

Hasta ahora, las conversaciones han seguido líneas paralelas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con funcionarios ucranianos, y ahora Witkoff y Kushner están en Moscú.

Zelenskyy dijo que se reunió el martes con la delegación ucraniana que regresó de las negociaciones con los representantes estadounidenses en Florida. Rubio comentó que esas conversaciones avanzaron, pero agregó que “queda más trabajo por hacer”.

Zelenskyy señaló que las conversaciones en Florida tomaron como referencia un documento que ambas partes redactaron en una reunión anterior en Ginebra. El líder ucraniano añadió que ese documento ahora estaba “finalizado”, aunque no explicó qué significaba eso.

Los diplomáticos ucranianos están trabajando para asegurar que los socios europeos estén “sustancialmente involucrados” en la toma de decisiones, dijo Zelenskyy por Telegram, y advirtió sobre lo que describió como campañas de desinformación rusas destinadas a influir en las negociaciones.

“La inteligencia ucraniana proporcionará a los socios la información que tenemos sobre las verdaderas intenciones de Rusia y sus intentos de usar los esfuerzos diplomáticos como cobertura para aliviar las sanciones y bloquear decisiones colectivas europeas importantes”, afirmó Zelenskyy.

Los líderes europeos quieren tener voz

Zelenskyy se estaba reuniendo con líderes políticos y legisladores en Dublín en su primera visita oficial. Irlanda es oficialmente neutral y no es miembro de la OTAN, pero ha enviado apoyo militar no letal a Ucrania. Más de 100.000 ucranianos se han trasladado a Irlanda desde que Rusia lanzó su guerra el 24 de febrero de 2022.

Aunque las consultas de esta semana podrían avanzar en el proceso, pocos detalles se han hecho públicos. Sigue sin estar claro cómo los enviados van a cerrar la brecha entre las dos partes en diferencias tan básicas como quién conserva qué territorio. Los funcionarios europeos dicen que el camino hacia la paz será largo.

Los líderes europeos, que temen las futuras ambiciones territoriales de Rusia y están tratando de averiguar cómo pueden financiar la lucha de Ucrania más allá de este año, están tratando de hacer oír sus voces después de haber sido en gran medida marginados por Washington. También están trabajando en garantías de seguridad futuras para Ucrania.

Zelenskyy estuvo en París el lunes, y el presidente francés Emmanuel Macron dijo que hablaron por teléfono con Witkoff. También hablaron con líderes de otros ocho países europeos, así como con altos funcionarios de la Unión Europea y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Macron afirmó que los próximos días verán “discusiones cruciales” entre funcionarios estadounidenses y socios occidentales. La visita de Zelenskyy a París siguió a la reunión del domingo entre funcionarios ucranianos y estadounidenses, que Rubio describió como productiva.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.