Protestan por presentación de soprano rusa Anna Netrebko en Teatro Real de Ópera de Londres

Decenas de ucranianos y sus simpatizantes protestantes frente al Teatro Real de Ópera de Londres para protestar contra una presentación de la soprano rusa Anna Netrebko.

Los manifestantes acudieron el jueves por la noche al estreno de la ópera "Tosca" de Giacomo Puccini y sostenían banderas ucranianas y carteles que decían "Mientras Netrebko canta, Ucrania sangra" y "Detengan la glorificación de la cultura agresora rusa".

Netrebko recibió un premio del presidente ruso Vladímir Putin en 2008, pero no se ha presentado en Rusia desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Netrebko, una de las principales cantantes de ópera del mundo, fue retirada de la Ópera Metropolitana de Nueva York tras la invasión de Rusia. La soprano presentó una demanda contra la compañía, alegando que enfrentó discriminación por motivos de género y origen nacional.

Ha continuado cantando en muchas de las principales casas de ópera y realizó su primera aparición en Estados Unidos en seis años en un recital de la Casa de Ópera de Palm Beach en febrero.

El mes pasado, un grupo de legisladores británicos y otros, incluida la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark, instaron al Ballet Real y a la Ópera de Londres a cancelar las presentaciones de Netrebko, sus primeras con la compañía desde 2019. También está programado que se presente en la ópera de Londres en una producción de "Turandot" de Puccini en diciembre y dar un recital en junio.

La compañía canceló los planes para una serie de la nueva producción de "Tosca" en Tel Aviv el próximo año luego que casi 200 empleados e intérpretes se opusieran debido a la conducta de Israel en la guerra en Gaza.

