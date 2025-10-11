Primer ministro de Francia, designado otra vez, pide calma ante caos político

El recién re-nombrado primer ministro de Francia reconoció el sábado que no había "muchos candidatos" para su puesto, y que podría no durar mucho en el cargo dadas las profundas divisiones políticas del país.

Sebastien Lecornu, renombrado por el presidente Emmanuel Macron el viernes por la noche tras una semana de caos político, hizo un llamado a la calma y al apoyo de los partidos políticos para producir un presupuesto para la segunda mayor economía de la Unión Europea antes de plazos inminentes.

Su nombramiento se considera la última oportunidad de Macron para revitalizar su segundo mandato, que se extiende hasta 2027. Su campo centrista carece de mayoría en la Asamblea Nacional y enfrenta críticas crecientes incluso dentro de sus propias filas.

Pero los rivales desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda criticaron la decisión de Macron de renombrar a Lecornu, el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año. Francia está luchando con crecientes desafíos económicos y una deuda en aumento, y la crisis política está agravando sus problemas y generando alarma en toda la Unión Europea.

"No creo que hubiera muchos candidatos", declaró Lecornu a los periodistas el sábado durante una visita a una comisaría en el suburbio parisino de L'Hay-les-Roses.

Lecornu, quien renunció el lunes después de solo un mes en el cargo, dijo que aceptó regresar debido a la urgente necesidad de encontrar soluciones financieras para Francia. Pero afirmó que solo se quedaría mientras se "cumplan ciertas condiciones", y pareció reconocer el riesgo de que podría ser derrocado en una votación de no confianza por el parlamento fracturado.

"O las fuerzas políticas me ayudan y nos acompañamos mutuamente... o no lo harán", expresó.

No quiso decir cuándo espera formar un nuevo gobierno o quién podría estar en él, pero ha dicho que no incluiría a nadie que aspire a las elecciones presidenciales de 2027. No abordó las demandas de la oposición de eliminar una controvertida ley que eleva la edad de jubilación.

En el último año, los sucesivos gobiernos minoritarios de Macron han colapsado rápidamente, dejando a Francia sumida en una parálisis política mientras enfrenta una crisis de deuda que ha preocupado a los mercados y a los socios de la UE, y una tasa de pobreza en aumento.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.