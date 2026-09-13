Trump dice que sopesará la posibilidad de publicar archivos del 11-S a solicitud de familias

El presidente Donald Trump señaló el domingo que analizará las solicitudes de familiares de las víctimas del 11 de septiembre para publicar documentos que podrían arrojar luz sobre el presunto papel de Arabia Saudí en los ataques terroristas ocurridos hace 25 años.

Varias familias aseguran desde hace varios años que un grupo de líderes religiosos extremistas en Arabia Saudí ganó influencia dentro del gobierno saudí y ayudó a los secuestradores. Quince de los 19 secuestradores eran saudíes, pero el gobierno del reino siempre ha negado cualquier participación en los ataques.

Las familias le han pedido al presidente que desclasifique y publique los documentos pertinentes. Al ser consultado al respecto durante su viaje a Irlanda, Trump declaró el domingo que sopesaría la posibilidad de hacerlo.

“Voy a revisarlo cuando regrese", señaló Trump poco antes de abordar el Air Force One para regresar a Washington después de un fin de semana en Irlanda. "Sé que me lo pidieron el viernes”.

Los familiares de las víctimas del 11 de septiembre han estado inmersos en una prolongada disputa legal contra los saudíes. Una de las familiares, Terry Strada, pidió a Trump durante la ceremonia de conmemoración del viernes en la ciudad de Nueva York que le diga "a los saudíes que dejen de mentir”.

Strada, quien perdió a su esposo Tom Strada en los atentados, aseguró que los presidentes de Estados Unidos habían optado por “proteger a los saudíes en lugar de respaldar a las familias del 11 de septiembre”.

Strada, quien fue una de las familiares del 11 de septiembre que leyó en voz alta los nombres de las víctimas en la conmemoración de este año, añadió que el gobierno actual debería “estar con las familias, estar con los sobrevivientes”.

“Ha sido una traición tras otra”, subrayó. “El presidente Trump todavía puede cambiar eso”.

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Trump declaró, poco antes de abordar el Air Force One para regresar a Washington tras un fin de semana en Irlanda: