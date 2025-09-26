Presidente de Colombia se suma a protesta en Nueva York contra primer ministro israelí Netanyahu

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó el viernes a una manifestación en Nueva York contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien enfrenta una creciente presión para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Petro, primer mandatario de izquierda en su país, levantó una bandera palestina y habló con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. A su lado estuvo el cantante Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

La manifestación fue paralela al discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que varias delegaciones se ausentaron en protesta, incluida la de Colombia.

El mandatario colombiano ha sido uno de los más críticos de Israel desde el inicio de la guerra con Hamás, calificando las acciones bélicas en la Franja de Gaza como un “genocidio”.

“La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa dejarlos libres”, aseguró Petro el martes ante la Asamblea General de la ONU.

Petro, quien militó en una guerrilla en su juventud, propuso ante la ONU formar un “ejército de la salvación del mundo”, que describió como una fuerza armada que tenga como objetivo defender “la vida del pueblo palestino”.

Colombia rompió las relaciones diplomáticas con Israel desde mayo de 2024 y suspendió la exportación de carbón hacia Israel, uno de los principales productos que enviaba a ese país. Como reacción, el gobierno israelí acusó a Colombia de estar del lado de Hamás.

En los últimos días, Australia, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros países anunciaron su reconocimiento de un estado palestino independiente.

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto acusando a Netanyahu de crímenes de lesa humanidad, lo cual él niega. Mientras el máximo tribunal de la ONU está considerando la acusación de Sudáfrica —apoyada por Colombia— de que Israel ha cometido genocidio en Gaza, la cual refuta con vehemencia.