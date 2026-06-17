Premier británico califica de temerarias, pero no siniestras, las acciones de buque ruso de guerra

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, acusó el miércoles a la tripulación de un buque de guerra ruso de actuar de manera temeraria cuando efectuó disparos de advertencia cerca de un yate británico en el canal de la Mancha, aunque restó importancia a la gravedad del incidente.

Los propietarios del velero Bright Future, de 40 pies (12 metros) de eslora, afirman que los disparos se realizaron a primera hora de la mañana del martes, cuando se encontraron con un buque de guerra ruso mientras cruzaban el canal de la Mancha rumbo a Cherbourg, Francia. Rusia sostiene que la tripulación de la fragata Almirante Grigorovich disparó al aire después de que el velero no respondiera a las advertencias para cambiar de rumbo.

Nadie resultó herido, pero el incidente subrayó el aumento de las tensiones entre Reino Unido y Rusia.

En declaraciones en la cumbre del G7 en Francia, Starmer señaló que el incidente era “profundamente preocupante”, aunque autoridades británicas de defensa concluyeron que los disparos no fueron “nada más siniestro” que un intento de evitar una colisión.

“Eso no cambia el hecho de que, claramente, Rusia es agresiva en toda Europa”, manifestó Starmer.

El incidente ocurrió dos días después de que Reino Unido incautara un petrolero de la llamada flota fantasma del Kremlin, que, según las potencias occidentales, se utiliza para eludir las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso impuestas tras la invasión de Ucrania. Londres también ha acusado a Moscú de emprender una campaña de sabotaje y desinformación destinada a desestabilizar a las naciones europeas que apoyan a Kiev.

La pareja británica a bordo del Bright Future, Jane Kelvey, de 68 años, y su esposo Alan, de 70, reportó que los disparos se efectuaron a unas 20 millas náuticas (37 kilómetros, 23 millas) al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales británicas

“Fue un poco aterrador”, dijo Jane Kelvey en declaraciones a i Paper. “Me agaché. No pensé que nuestra seguridad estuviera en peligro. Pero sin duda fue inusual. Mientras nos alejábamos navegando, nos dijimos el uno al otro: ¿qué demonios acaba de pasar?”

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que la tripulación de la fragata intentó contactar al yate cuando fue visto navegando en un “rumbo peligroso en estrecha proximidad con el buque de guerra”. Señaló que la tripulación del barco lanzó bengalas y emitió señales sonoras cuando el yate no respondió.

“Después de que la distancia se redujera a 150 metros (500 pies), el comandante de la fragata decidió efectuar disparos de advertencia por la proa de la embarcación utilizando armas ligeras”, señaló el ministerio. Agregó que el yate entonces cambió de rumbo y se alejó navegando.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.