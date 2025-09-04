Portugal guarda un día de luto tras el accidente de funicular en Lisboa que dejó 15 muertos

Portugal guardó un día de luto nacional el jueves, al día siguiente de que un famoso funicular de Lisboa descarrilara y matara a 15 personas en el peor accidente de la capital en la historia reciente.

Las autoridades no han dado información sobre los fallecidos ni sobre los 23 que, según la policía, resultaron heridos en el accidente, elevando el número inicial de víctimas. El funicular del siglo XIX es una de las grandes atracciones turísticas de Lisboa y suele estar lleno de extranjeros en esta época del año por su corto y pintoresco recorrido subiendo y bajando una de las empinadas colinas de la ciudad.

Equipos de patólogos del Instituto Nacional de Medicina Forense, reforzados por colegas de otras tres ciudades portuguesas, trabajaron durante la noche en las autopsias, según informaron las autoridades. Los heridos fueron ingresados en varios hospitales de la región de Lisboa.

El destrozado vehículo seguía en la calle céntrica donde se estrelló el jueves, acordonado por la policía. Se esperaba la llegada de investigadores de accidentes al lugar. Las autoridades declinaron especular sobre si un freno defectuoso o un cable roto pudo haber causado el accidente.

El funicular amarillo y blanco, conocido como Elevador da Glória, yacía de lado en la estrecha calle por la que transita, con sus lados y parte superior aplastados. Se estrelló contra un edificio donde la calle hace una curva, aplastando partes del vehículo, mayormente de metal.

“Golpeó el edificio con una fuerza brutal y se deshizo como una caja de cartón”, contó Teresa d’Avó a la televisora portuguesa SIC. Dijo que el funicular parecía fuera de control y sin frenos, y que vio a los transeúntes huir hacia el medio de la cercana avenida da Liberdade, la principal arteria de la ciudad.

El accidente ocurrió al inicio de la hora punta de la tarde, alrededor de las 6 de la tarde. Responsables de emergencias dijeron que todas las víctimas se habían sacado de los escombros en poco más de dos horas.

Funicular está sujeto por cables de acero y puede transportar a más de 40 personas, sentadas y de pie. También es utilizado de forma habitual por los residentes de Lisboa.

El servicio, inaugurado en 1885, sube y baja unos pocos cientos de metros de una colina en una calle curva y libre de tráfico en tándem con otro que va en sentido contrario.

El Ayuntamiento de Lisboa detuvo las operaciones de otros tres famosos funiculares en la ciudad mientras se realizaban inspecciones inmediatas.

El Elevador da Glória está clasificado como monumento nacional.

Lisboa recibió alrededor de 8,5 millones de turistas el año pasado, y suelen formarse largas filas de personas para los breves paseos en el popular tranvía.

Carris, la empresa que opera el tranvía, dijo que se había realizado el mantenimiento programado. Ofreció sus más profundas condolencias a las víctimas y sus familias en una publicación en redes sociales, y prometió que se tomarían todas las diligencias necesarias para encontrar las causas del accidente.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ofreció sus condolencias a las familias afectadas, y el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, dijo que la ciudad estaba de luto. “Es una tragedia como nunca hemos visto”, expresó Moedas.

“Un trágico accidente... causó la irreparable pérdida de vidas humanas, lo que dejó de luto a sus familias y consternó a todo el país”, dijo el gobierno portugués en un comunicado.

