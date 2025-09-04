Estudio: cambio climático hizo 40 veces más probables los factores tras fuegos en península ibérica

El calor, la sequedad y el viento extremos que alimentaron una de las temporadas de incendios forestales más destructivas en la historia registrada de la península ibérica fueron 40 veces más probables debido al cambio climático, según un estudio publicado el jueves.

El análisis de World Weather Attribution, o WWA, indicó que las condiciones climáticas fueron aproximadamente un 30% más intensas en comparación con la era preindustrial, cuando comenzó la fuerte dependencia de los combustibles fósiles.

Incendios forestales de verano

Cientos de incendios forestales estallaron en julio y agosto en la península Ibérica. Se propagaron rápidamente gracias a temperaturas que superaron los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) y fuertes vientos.

Los incendios en España y Portugal causaron la muerte de ocho personas, forzaron más de 35.000 evacuaciones y arrasaron más de 640.000 hectáreas (1.58 millones de acres), aproximadamente dos tercios del área total quemada en Europa este año.

La mayoría de los incendios están ahora bajo control, según las autoridades, y las temperaturas han bajado considerablemente.

“Las condiciones más calurosas, secas y más inflamables se están volviendo más severas con el cambio climático, y están dando lugar a incendios de una intensidad sin precedentes”, explicó Clair Barnes, investigadora del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres.

Europa se ha estado calentando el doble de rápido que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

El papel del cambio climático

WWA, un grupo de investigadores que examina si y en qué medida están vinculados los eventos climáticos extremos al cambio climático, se centró en las condiciones que permitieron que los incendios en la península ibérica se propagaran tan rápidamente, y que incluyeron el período de diez días más caluroso registrado en agosto en España, según la agencia meteorológica del país, AEMET.

Los expertos determinaron que sin el cambio climático, períodos similares de diez días de condiciones calurosas, secas y ventosas serían raros, esperándose una vez cada 500 años.

“Este estudio rápido es una línea más de evidencia que muestra cómo el cambio climático causado por el ser humano aumenta la frecuencia e intensidad del calor extremo y las condiciones climáticas de fuego combinadas de calor y sequedad”, dijo Valérie Masson-Delmotte, científica del clima en la Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica de Francia, quien no participó en el estudio.

El análisis de WWA no fue un estudio completo de atribución. Estos buscan determinar la influencia del cambio climático, impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles, en un evento climático extremo específico. Esta vez, los investigadores observaron las observaciones meteorológicas sin usar modelos climáticos. Pero los resultados fueron consistentes con investigaciones existentes sobre incendios forestales en la región, dijeron los investigadores, y otro estudio que WWA publicó recientemente sobre los incendios de este año en Turquía, Grecia y Chipre, que encontró que el cambio climático hizo que las condiciones climáticas propensas a incendios allí fueran diez veces más probables.

“Si bien los incendios son una característica del clima mediterráneo, el cambio climático causado por el ser humano aumenta la recurrencia y severidad de las condiciones favorables para incendios intensos, haciendo que los esfuerzos de control de incendios sean mucho más desafiantes”, señaló Masson-Delmotte.

Negligencia en las áreas rurales

Los investigadores mencionaron otros factores que han contribuido a la gravedad de los incendios forestales, incluyendo grandes desplazamientos de población que han tenido lugar durante décadas en España y Portugal desde el campo hacia las ciudades. El estudio indicó que esto ha resultado en grandes áreas de granjas y bosques descuidados y crecidos, que alimentan aún más los incendios.

Eliminar la vegetación usando maquinaria, fomentar el pastoreo por ovejas, caballos y cabras y usar otros métodos, como quemas controladas, reduciría el riesgo durante las temporadas de incendios forestales, dijeron los investigadores.

“Desde una perspectiva humana, la mayoría de estas áreas rurales han sufrido un abandono masivo desde la década de 1970, lo que ha permitido que los combustibles de pequeño tamaño acumulen a niveles peligrosos, un problema agravado por una gestión forestal inadecuada”, señaló Ricardo Trigo, profesor del departamento de geofísica, ingeniería geográfica y energía de la Universidad de Lisboa.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso el lunes un plan de diez puntos para preparar mejor al país para desastres naturales agravados por el cambio climático. Incluía la coordinación con los vecinos Portugal y Francia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.