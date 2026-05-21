¿Por qué Cuba no celebra el día en que se independizó de España?

En una granja del sureste de Cuba en octubre de 1868, un acontecimiento conocido como el “Grito de Yara” desencadenó la lucha de la isla por su independencia.

Pero no llegaría sino hasta el 20 de mayo de 1902.

Primero vino la “Guerra Grande”, que duró casi 10 años, y luego la “Guerra Chiquita”, que se prolongó más de un año. Después estuvo la Guerra de Independencia de Cuba, seguida por la Guerra Hispano-Estadounidense.

Cuba finalmente se independizó, pero el gobierno socialista no celebra la fecha, y tampoco lo hacen sus simpatizantes en la isla.

Por qué Cuba no celebra el Día de la Independencia

La independencia de Cuba en 1902 estuvo ligada a la Enmienda Platt, impulsada por un senador de Connecticut. Le otorgó a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos cubanos “para la preservación de la independencia cubana” (entre otras cosas) y le permitió a Washington arrendar o comprar tierras para establecer bases navales en la isla.

Aunque la enmienda fue derogada durante el mandato del expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, dejó un sabor amargo en la boca de muchos cubanos.

“Sólo una cosa hay que agradecer a ese día: haber sembrado en los cubanos de entonces un sentimiento antimperialista que cada generación posterior ha sentido profundizarse con nuevas y constantes amenazas a la independencia y la soberanía de la Patria”, escribió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la red social X.

El 20 de mayo representa “intervención, injerencia, despojo, frustración”, añadió.

Algunos cubanos sí celebran el 20 de mayo

Los cubanos y las personas de ascendencia cubana en Estados Unidos y en otros lugares que se oponen a la Revolución y al gobierno socialista sí celebran el 20 de mayo.

“Es su 4 de julio”, expresó Jason Reding Quiñones, el principal fiscal federal en Miami e hijo de un refugiado político cubano.

El miércoles se sumó a funcionarios para anunciar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, acusado del derribo en 1996 de aviones civiles pilotados por exiliados radicados en Miami sobre aguas cubanas.

Reding manifestó que el 20 de mayo “nos recuerda que la búsqueda de la libertad, la dignidad y la rendición de cuentas atraviesa generaciones y sigue viva y vigente en el corazón de la comunidad cubana”.

El 20 de mayo es una fecha con una fuerte carga política

La Casa Blanca emitió el miércoles una extensa declaración presidencial para conmemorar el 20 de mayo. Rindió homenaje y recordó a quienes “se han sacrificado por una Cuba libre”, y vitoreó el hecho de que haya nuevas sanciones y el corte de vías de financiamiento hacia la isla.

“El régimen en La Habana de hoy es la traición directa a la nación por la que sus fundadores patriotas se desangraron y murieron”, decía el comunicado. “Durante casi siete décadas, el gobierno comunista de la isla ha desmantelado violentamente la libertad política, ha negado a su pueblo elecciones justas, ha silenciado con brutalidad a la disidencia y ha estrangulado la economía cubana hasta llevarla a un estado de colapso”.

El gobierno cubano respondió rápidamente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó el comunicado de Washington de “superficial y malinformado” en una publicación en X, y añadió que era una “ofensa” al pueblo de Cuba.

Funcionarios cubanos también denunciaron que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, eligiera difundir un mensaje en video en español el 20 de mayo, horas antes de que se anunciara la acusación formal contra Castro. Rubio acusó al gobierno cubano de saquear miles de millones de dólares y de dejar a la gente en la isla sin electricidad, combustible ni alimentos. Negó que ello se debiera a un bloqueo energético aplicado por Estados Unidos.

El gobierno cubano celebra el 1 de enero de 1959 como su verdadero Día de la Independencia, cuando los revolucionarios triunfaron y obligaron al dictador Fulgencio Batista a huir.

Rodríguez sostuvo que “la Revolución puso fin a casi seis décadas de control económico y político por los Estados Unidos, con tres intervenciones militares y el arropamiento político y apoyo militar a dos sangrientas dictaduras”.

Cuba también celebra el 26 de julio, conocido como el Día de la Rebeldía Nacional. Conmemora un fallido ataque de 1953 que antecedió a la Revolución.

El canciller afirmó que la isla “tiene todo el derecho” a seguir siendo un país libre e independiente a cargo de sus asuntos políticos y económicos: “Cuba defenderá ese derecho a cualquier precio”, sentenció.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.