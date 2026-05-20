Acusación de EEUU a Raúl Castro llega rápido y los cubanos reaccionan con rechazo a una intervención

Poco después de que fiscales federales de Estados Unidos anunciaran el miércoles cargos contra el expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de aeronaves operadas por exiliados de Miami, ciudadanos cubanos rechazaron que un proceso judicial se convierta en una excusa para una intervención, aunque reclamaron negociaciones que conduzcan a mejoras en el país caribeño.

Los medios de prensa estatales que suelen tardar días en reportar noticias sensibles desde Estados Unidos sobre Cuba difundieron de inmediato esta vez la decisión de emitir una orden de arresto contra Castro, de 94 años, anunciada por el secretario de Justicia interino Todd Blanche en Miami.

La administración del presidente Donald Trump incrementó la presión sobre el gobierno cubano desde comienzo de año, tanto con una retórica que no descartó la intervención militar, como con un cerco petrolero que ha dejado a la isla semiparalizada y a su población con f uertes carencias de suministros básicos.

Además, el gobierno estadounidense usó una acusación judicial contra el entonces presidente Nicolás Maduro –-un fuerte aliado de la isla-- para intervenir en Venezuela, el puntapié inicial en la actual coyuntura contra la isla.

“Raúl Castro es un expresidente y el que está ahora es otro… no creo que haya que buscar una persona para enjuiciarla para que Cuba cambie”, dijo a The Associated Press Debrezei Barreras, una ama de casa de 43 años y madre de una niña.

La AP habló con una decena de personas y salvo un par de ellas todas habían escuchado incluso en días previos los rumores sobre las intenciones contra Castro por parte de Estados Unidos en redes sociales.

Barreras aseguró que no está de acuerdo con una acción directa de Estados Unidos a la isla bajo ninguna excusa.

“Una intervención básicamente militar puede hacerles daño a los cubanos. No creo que sea conveniente. Lo que sí creo que es conveniente es que se pongan de acuerdo ambos estados y que lleguen a acuerdos para que entonces Cuba pueda salir de esta crisis”, expresó Barreras.

Por su parte, el arquitecto Rodny Amaguer, de 38 años, consideró que “no hay necesidad de que venga nadie desde afuera a arreglar los problemas que los propios cubanos junto con su gobierno deberían ser capaces de resolver”.

Amaguer recordó que era apenas un niño cuando las avionetas de la organización con sede en Florida, Hermanos al Rescate, fueron derribadas tras incursionar varias veces por las costas cubanas. “Ellos violaron (los pilotos) el espacio aéreo cubano, hay leyes internacionales y ellos las violaron” enfatizó.

Más radical fue Rolando Mesa, un empleado estatal de 61 años.

“Al primero que habría que enjuiciar entonces es a Donald Trump. ¿Por qué no enjuician a Donald Trump? Todas las guerras que ha armado”, comentó enfático Mesa.

“Pero aparte, (sobre) el derribo de esas avionetas, pongamos un ejemplo: si fuera al revés, si Cuba hubiese mandado esas avionetas a Estados Unidos, nosotros llegamos a Miami, ¿Qué hacen? Nos tumban como palomitas”.

Autoridades cubanas: acusación es una acción política

Desde la parte oficial la reacción del anuncio estadounidense fue contundente en defensa de quien consideran un líder de la revolución.

El presidente Miguel Díaz-Canel escribió en su cuenta de X que la “pretendida acusación” contra Castro es “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

“Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones”, agregó el mandatario.

“Pretextos endebles” con posibles consecuencias

Para el experto Lee Schlenker, investigador asociado del Instituto Quincy en Washington, el anuncio y su contexto de tensión podría incluso tener consecuencias para la propia administración estadounidense.

“Los recientes intentos de generar consenso para la guerra en Cuba —como la acusación formal contra Raúl Castro, de 94 años, los informes sobre la adquisición de drones por parte de la isla para repeler un ataque estadounidense y su designación infundada como Estado patrocinador del terrorismo— no son más que propaganda para Miami y pretextos endebles para una acción militar”, dijo a la AP Schlenker.

“Incluso sin una acción militar, las sanciones secundarias cada vez más severas contra la isla, sumadas al bloqueo petrolero vigente, corren el riesgo de precipitar una grave crisis humanitaria y, potencialmente, una migración masiva que pondría al presidente Trump en una situación comprometida a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato”, advirtió el académico.