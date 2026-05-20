Grupo de exiliados cubanos Hermanos al Rescate está en el centro de acusación de EEUU a Raúl Castro

Un grupo fundado por exiliados cubanos conocido como Hermanos al Rescate está en el centro de la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de intentar obtener una acusación formal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, una medida que revive uno de los momentos más bajos en la amarga relación de décadas entre ambos países.

La acusación está vinculada al presunto papel de Castro en el derribo en 1996 de dos aeronaves operadas por ese grupo de exiliados con sede en Miami. Castro era ministro de Defensa en ese momento, lo que lo convertía en la máxima autoridad del país después de su hermano Fidel.

¿Qué es Hermanos al Rescate?

Hermanos al Rescate comenzó a operar en 1980 durante la inesperada emigración de 125.000 cubanos a Estados Unidos. Fundado por el emigrado José Basulto, procuraba ayudar a los refugiados cubanos en el estrecho de Florida arrojándoles suministros desde avionetas y alertando a la Guardia Costera estadounidense.

La crisis, que se prolongó durante meses, comenzó después de que algunos cubanos protestaran por las restricciones de viaje impuestas por el gobierno comunista del presidente Fidel Castro y éste abriera el puerto de Mariel a cualquiera que quisiera irse, ante lo cual el estrecho de Florida se llenó de personas desesperadas.

El gobierno del presidente estadounidense Bill Clinton cambió las normas migratorias para desalentar a los cubanos de dirigirse al norte en embarcaciones precarias e improvisadas. Mientras tanto, Hermanos al Rescate, que también es conocido por su nombre en inglés Brothers to the Rescue, continuó volando hacia el espacio aéreo cubano y provocando a La Habana.

¿Qué ocurrió con las aeronaves?

El 24 de febrero de 1996, tres aeronaves que transportaban a miembros de Hermanos al Rescate ingresaron en una zona cercana al paralelo 24, ligeramente al norte de La Habana y de algunos de los blancos de mayor valor para Cuba.

Aviones de combate cubanos derribaron dos Cessnas civiles desarmadas de los exiliados, matando a los cuatro hombres a bordo. Una tercera aeronave, en la cual se encontraba el líder de la organización, escapó por escaso margen.

¿Qué hicieron Cuba y Estados Unidos para evitar la crisis?

William LeoGrande, especialista en Cuba de la Universidad Americana, y Peter Kornbluh, analista sénior del Archivo Nacional de Seguridad, señalaron esta semana que su libro de 2015, “Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana” ("Canal secreto hacia Cuba: La historia oculta de las negociaciones entre Washington y La Habana"), muestra cómo las reiteradas advertencias del gobierno de Clinton de no provocar a Cuba no detuvieron a Hermanos al Rescate.

“Sólo después del derribo la FAA (siglas en inglés de la Administración Federal de Aviación) emitió una orden concreta de ‘cesar y desistir’ contra Basulto por lo que calificó como operaciones ‘descuidadas o temerarias’ que ‘ponen en peligro la vida o la propiedad de otros’”, escribieron ambos.

Entre las provocaciones de Hermanos al Rescate al gobierno cubano, el hecho de que Estados Unidos no detuviera al grupo y que la fuerza aérea cubana disparara contra aeronaves civiles, “no hay buenos en esta historia”, manifestó LeoGrande.

¿Se acusó a alguien?

La contrainteligencia de Estados Unidos capturó a cinco agentes de inteligencia cubanos que se habían infiltrado en Hermanos al Rescate. La historia fue llevada a la pantalla grande en la película “The Wasp Network”.

Dos de los agentes cubanos cumplieron largas condenas de cárcel, y tres fueron liberados de custodia en un intercambio de prisioneros que ocurrió antes de que el expresidente estadounidense Barack Obama tuviera un acercamiento hacia Raúl Castro.

Dos pilotos de aviones de combate cubanos y su oficial al mando, quienes también fueron acusados formalmente por el derribo, han permanecido fuera del alcance de las fuerzas policiales de Estados Unidos, ya que viven en Cuba.

El teniente coronel Lorenzo Alberto Pérez Pérez figuró entre tres personas encausadas en agosto de 2003. Fue acusado de asesinato, destrucción de aeronaves y conspiración.

En ese momento, Washington afirmó que la intención de Cuba era “aterrorizar a la población cubana” en la isla y en Miami.

Días después del derribo, Pérez Pérez declaró a la televisión estatal cubana que interceptó las aeronaves, las identificó y les emitió advertencias siguiendo órdenes de los controladores, y añadió que ignoraron sus advertencias.

El teniente coronel señaló en ese momento que intentaron disuadir a los tripulantes de las aeronaves, pero continuaron acercándose peligrosamente a la costa cubana, y luego recibieron la orden de interrumpir el vuelo de la primera. Posteriormente hicieron lo mismo con la segunda, que también se negó a modificar su rumbo.

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Los periodistas de The Associated Press Dánica Coto en San Juan y Eric Tucker y Alanna Durkin Richer en Washington, D.C. contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.