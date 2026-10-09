Policía etíope pide a residentes en Mekelle ayuda para restablecer el orden tras retirada rebelde

La policía federal de Etiopía se desplegó el viernes en la capital regional de Tigray después de la retirada de fuerzas antigubernamentales, recorriendo la ciudad en vehículos y pidiendo a la población a través de megáfonos que ayudaran a establecer una nueva administración tras la retirada de los rebeldes.

Durante el fin de semana, combatientes aliados con el gobierno habían entrado en Mekelle, la capital de la región norteña de Tigray, después de que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, o TPLF, anunciara su retirada.

El TPLF se había unido el mes pasado a otros seis grupos opositores en una alianza que busca derrocar al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed. Los combates se intensificaron a finales del mes pasado, socavando el acuerdo de paz de 2022. Los rebeldes tomaron el aeropuerto de Mekelle y la ciudad, una de las más grandes del país.

El sábado, los rebeldes afirmaron que sus fuerzas se habían retirado —algo similar a lo que hicieron en la anterior guerra de dos años, que terminó con un acuerdo de paz en 2022—, aparentemente para evitar que la ciudad fuera destruida.

Aun así, las oficinas del gobierno local permanecían cerradas el viernes en Mekelle mientras la ciudad esperaba a las nuevas autoridades, con la policía y la Fuerza de Paz de Tigray, aliada del gobierno, a cargo de la seguridad. Integrantes del nuevo gobierno civil de la ciudad habían llegado con la policía federal el jueves, pero indicaron que estaban a la espera de instrucciones.

La Fuerza de Paz de Tigray, que incluye a exmiembros del brazo armado del TPLF, impuso un toque de queda nocturno el miércoles.

Agentes federales que portaban fusiles permanecían de pie el jueves junto a camionetas tipo pickup pintadas con camuflaje a lo largo de una carretera arbolada. Otros se desplazaban en vehículos con la parte trasera abierta mientras peatones, autos y taxis de tres ruedas atravesaban una intersección. El viernes por la mañana, ninguna administración había asumido funciones en Mekelle.

Las estaciones de televisión y radio de Tigray no emiten desde la retirada del TPLF. El gobierno de Ahmed prometió restablecer los servicios bancarios, de electricidad, telecomunicaciones y agua, pero no ofreció una fecha.

También esbozó planes para registrar a las personas involucradas en el conflicto y ayudarlas a regresar a la vida civil.

Reportes sobre tropas eritreas elevan la tensión regional

Más al norte, un comandante aliado del gobierno y un grupo de monitoreo del conflicto informaron, por separado, de la entrada de tropas eritreas en Etiopía, lo que aviva los temores a un conflicto más amplio.

Ermiyas Ababu, comandante de la Fuerza de Paz de Tigray, señaló que personal eritreo entró en Adigrat el martes y en Idaga Hamus el miércoles, citando reportes de sus efectivos en la zona.

El grupo de monitoreo Armed Conflict Location & Event Data, conocido como ACLED, indicó que tropas eritreas cruzaron la frontera en Zelambesa el miércoles y fueron atacadas por drones en Guada mientras se dirigían hacia Idaga Hamus. Atribuyó los ataques al ejército etíope.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente ninguna de las dos versiones.

“No nos dedicamos a refutar acusaciones o narrativas descabelladas”, dijo el ministro de Información de Eritrea, Yemane Gebremeskel, en un comunicado. Además, acusó a Etiopía de amenazar la paz regional mediante su búsqueda de “acceso soberano al mar”, pero no confirmó ni negó explícitamente el cruce.

Antiguos aliados enfrentan crecientes divisiones

Eritrea ya negó en el pasado las acusaciones etíopes de que apoya al TPLF, su enemigo en la guerra de Tigray, cuando tropas eritreas combatieron junto a las fuerzas federales etíopes.

Durante esa guerra (2020-2022), reportajes de AP documentaron relatos de sobrevivientes y testigos que acusaban a soldados eritreos de asesinatos, violaciones y saqueos. En 2023, el presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, desestimó las acusaciones de abusos por parte de sus fuerzas, calificándolas de “una fantasía”.

Eritrea anunció la semana pasada la ruptura de sus relaciones diplomáticas después de que Etiopía expulsó a 10 diplomáticos eritreas y cerró su embajada en Asmara.

Abiy reiteró el lunes que Etiopía, sin litoral, debe tener acceso al mar Rojo. El Ministerio de Exteriores de Etiopía afirmó también el lunes que seguía comprometido con el diálogo con sus vecinos.

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Filmon Equar Hailu en Mekelle, Etiopía, y Amir Aman Kiyaro en Hamburgo, Alemania, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.