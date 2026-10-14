Persisten desafíos en el Líbano poco antes de salida de fuerza de paz

El jefe de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas declaró el miércoles que siguen sin resolverse importantes interrogantes sobre los planes para el sur del Líbano, mientras se acerca la salida de la fuerza de paz de la ONU.

El mandato de la fuerza de paz en el sur del Líbano conocida como UNIFIL expira a finales de año, lo que pondrá fin a una presencia de casi 50 años.

El subsecretario general Jean-Pierre Lacroix declaró a The Associated Press durante una visita a Beirut que “las autoridades libanesas fueron unánimes al decirnos que quieren mantener una presencia de la ONU” para vigilar e informar sobre roces y reducir las tensiones entre las tropas israelíes y libanesas en el terreno.

Funcionarios libaneses han presionado para lograr una prórroga de última hora del mandato de UNIFIL, hasta ahora sin éxito.

Se están considerando varias opciones para una posible fuerza sucesora, pero “hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre qué tipo de presencia de la ONU, si es que habrá alguna, después de UNIFIL”, señaló Lacroix, y añadió que espera que “las negociaciones comiencen en serio en el Consejo de Seguridad” pronto y que se tome una decisión antes de que expire el mandato de la fuerza.

“La voz de las autoridades libanesas debe escucharse con mucha claridad durante ese proceso de negociación”, afirmó.

El Consejo de Seguridad de la ONU votó en agosto de 2025 para poner fin al mandato de UNIFIL a finales de 2026, cediendo a las exigencias de Estados Unidos e Israel, que acusaron a UNIFIL de no frenar el fortalecimiento militar de Hezbollah en el sur del Líbano.

La situación de seguridad en el sur del Líbano se ha deteriorado de manera sustancial desde entonces, con el estallido de la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah en marzo.

Aunque está vigente un frágil alto el fuego, Israel ha ocupado una amplia franja del sur y continúa realizando demoliciones y ataques que, según afirma, apuntan a instalaciones de Hezbollah, pero que también han destruido miles de viviendas, en algunos casos arrasando pueblos enteros.

Israel se retiró del Líbano en el 2000, pero el grupo armado Hezbollah, respaldado por Irán, se negó a desarmarse y muchos temen que la guerra pueda reavivarse.

El presidente libanés Joseph Aoun indicó en un comunicado el miércoles, tras reunirse con Lacroix, que una retirada de la fuerza de paz “crearía un vacío con repercusiones negativas para la situación de seguridad en la región y dejaría la zona sin ninguna supervisión internacional de los acontecimientos en curso”.

La Unión Europea ha anunciado planes para una nueva “misión de apoyo” para Líbano, pero se centraría en entrenar al ejército libanés y a otras fuerzas de seguridad y no asumiría el papel de UNIFIL en el patrullaje o la vigilancia de infracciones en la zona fronteriza.

Una pequeña fuerza de observadores desarmados de la ONU conocida como UNTSO permanecerá tras la salida de UNIFIL.

“Pero la pregunta es: ¿pueden operar sin el tipo de entorno de protección que debe proporcionar una presencia militar de la ONU?”, planteó Lacroix.

UNIFIL también escolta convoyes de ayuda humanitaria y facilita el desplazamiento de civiles que aún viven en bolsillos dispersos dentro del área ocupada por Israel, delimitada por lo que el ejército israelí llama la “línea amarilla”. No está claro quién asumiría ese papel una vez que termine el mandato.

Lacroix señaló que los cascos azules también desempeñan un papel de “enlace y desescalada", evitando choques no intencionales entre soldados israelíes y soldados libaneses.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano fue creada en 1978 para supervisar la retirada de las tropas israelíes después de que Israel invadiera y ocupara el sur del Líbano. Israel invadió de nuevo en 1982, y no fue sino hasta 2000 cuando se retiró.

Ante la ausencia de una frontera acordada, la ONU trazó un límite entre Líbano e Israel conocido como la Línea Azul, que UNIFIL vigila y patrulla.

Las Naciones Unidas ampliaron la misión de UNIFIL tras la guerra de un mes de 2006 entre Israel y Hezbollah. Se le encomendó vigilar e informar sobre violaciones de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a los combates de 2006.

Después de que un alto el fuego pusiera fin a otra guerra entre Israel y Hezbollah en 2024, UNIFIL formó parte del mecanismo establecido para supervisar la implementación del alto el fuego, junto con Estados Unidos, Francia, Líbano e Israel, pero el comité quedó frustrado en particular después de que estallara en marzo otra guerra entre Israel y Hezbollah.

UNIFIL cuenta ahora con unos 7.500 cascos azules de 46 países, menos que el máximo de alrededor de 10.000. Cuando termine el mandato, la fuerza tendrá un año para concluir sus operaciones y retirarse.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.