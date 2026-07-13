Perro consume cannabis accidentalmente y requiere de rescate alpino en Reino Unido

Christina Bluhme se encontraba en la ladera de la montaña más alta de Gran Bretaña acompañada de sus perros. Uno de ellos, sin embargo, iba en un viaje de otro tipo.

Tokyo, una labrador retriever de 5 años, aparentemente ingirió cannabis a lo largo del sendero y tuvo que ser rescatada después de que empezó a tambalearse hasta que ya no pudo caminar.

“Tuvo un muy mal viaje", relató Bluhme, quien estaba desconcertada en ese momento por la vida de su perra durante la caminata del 5 de julio. "Fue una experiencia aterradora”.

Bluhme sabe un par de cosas sobre perros, después de trabajar como adiestradora canina durante 25 años. Pero nunca sospechó que Tokyo pudiera estar drogada.

Aunque los casos de intoxicación por cannabis en mascotas van en aumento en Reino Unido, el problema es aún mayor en Estados Unidos, donde el consumo de marihuana es legal en muchos estados y está disponible como opción médica en otros. La marihuana y otras drogas entraron por primera vez a la lista de las 10 principales toxinas para mascotas de la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en 2023. Su centro de control de intoxicaciones indicó que este año hubo un 10% de aumento en los reportes relacionados con posible ingestión de marihuana, en comparación con el año anterior, y que este tipo de informes prácticamente se han triplicado en los últimos cinco años.

Con la perra desplomada, Bluhme, su hijo y sus dos perros llevaban más de tres horas de ascenso y estaban cerca de la cima del Ben Nevis, la montaña de 1.345 metros (4.413 pies) de altura en las Tierras Altas de Escocia. El clima, que había estado despejado, se volvió lluvioso y la temperatura se desplomó hasta los 5 grados Celsius (41 Fahrenheit).

Le dijo a su hijo, Magnus, que su intento por llegar a la cumbre había terminado.

“Le dije: escucha, tenemos que regresar y bajarla", relató Bluhme el lunes. "Algo no está nada bien".

Su hijo pidió ayuda, pero la policía dijo que no estaba segura de poder enviar un equipo de rescate.

Por suerte para Bluhme y Tokyo, voluntarios de Lochaber Mountain Rescue Team regresaban de la cima después de ayudar a evacuar en helicóptero a un excursionista herido. El equipo colocó a la perra, de 25 kilogramos (55 libras) en su camilla, y descendió a toda velocidad por el resbaladizo sendero hasta llegar al inicio del camino en aproximadamente una hora.

“Iban prácticamente corriendo", explicó Bluhme. "Yo me aferraba a la camilla. Fueron tan ágiles y tan rápidos. Fue increíble”.

La policía había llamado a Crown Vets, en la cercana Fort William, y un veterinario estaba listo cuando llegó Bluhme.

Los veterinarios pensaron en un principio que el animal tenía un problema en la columna, pero un veterinario de mayor rango concluyó que estaba bajo algún tipo de neurotoxina porque perdía constantemente el conocimiento. Cuando consultaron con un centro de control de intoxicaciones, sus síntomas coincidían con los de una intoxicación por cannabis.

A la perra le administraron carbón activado y se recuperó por completo durante la noche.

Después del miedo de perder a su querida perra en la montaña, Bluhme comentó que la factura veterinaria de 1.000 libras (1.335 dólares) fue dinero bien gastado.

“Al día siguiente fue como si nunca hubiera pasado nada", señaló Bluhme, quien vive en el sur de Inglaterra. "Se recuperó tan rápido, y yo soy la que sigue un poco afectada”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.