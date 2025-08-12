La policía incautó varias botellas de veneno para sapos y 11 litros de la droga psicodélica ayahuasca durante una serie de redadas en un “retiro espiritual al este de España.

Tres personas fueron detenidas después de que la Guardia Civil hiciera una redada en dos propiedades en una zona rural de la localidad de Pedreguer, cerca de Alicante, el lunes. La policía encontró 945 pastillas de Ritalin, ayahuasca y botellas de veneno de sapo en las propiedades, que pertenecían a una empresa que prometía ofrecer “viajes astrales”.

También recuperaron 117 plantas de cactus de San Pedro, que contienen la sustancia psicoactiva mescalina.

Los agentes informaron que empezaron a investigar el retiro tras recibir una denuncia de una víctima hace cinco meses, que condujo a los detectives hasta una empresa que anunciaba “paquetes vacacionales de medicina curativa tradicional” con ayahuasca, cactus de San Pedro y veneno de sapo Kambó.

La policía señaló que encontraron varias botellas de veneno de sapo ( Guardia Civil )

La policía declaró que la empresa se vendía a sí misma como una “organización de retiros espirituales de renombre internacional”, que atraía a clientes de todo el mundo.

Los huéspedes podían personalizar la duración de la estancia, el tipo de alojamiento y la selección de sustancias, según la policía, y el precio medio por paquete superaba los 1.100 dólares. Estimaron que el grupo había ganado “varios cientos de miles de euros” en el último año “sin declarar ningún ingreso”.

Se encontraron varias docenas de camas instaladas en las habitaciones destinadas a los “viajes astrales”, donde, según la policía, los clientes eran tratados simultáneamente por seis miembros del grupo, que preparaban y administraban las sustancias y los acompañaban durante todo el proceso.

La Guardia Civil difundió imágenes que muestran una docena de colchones sobre un suelo de baldosas con cubetas y cajas de pañuelos desechables junto a cada cama. Añadieron que había 16 clientes alojados en el retiro en el momento de las redadas.

La policía allanó la propiedad tras la denuncia de una víctima ( Guardia Civil )

Los agentes de la Guardia Civil también descubrieron un laboratorio casero “rudimentario y antihigiénico” donde se preparaban sustancias. La ayahuasca, el cactus de San Pedro, el veneno del sapo Kambó, la alharma y la mimosa son “sustancias naturales con efectos altamente nocivos para el ser humano”, afirmaron.

“Los agentes detuvieron a tres personas, dos hombres y una mujer de 33 años, considerados los cabecillas del grupo, administradores de la empresa, encargados de publicitar los servicios, gestionar las finanzas y preparar las sustancias para su consumo”, señalaron en un comunicado.

También se ha investigado a otras cinco personas, tres hombres y dos mujeres, que se cree que son los “guías espirituales” de la organización, encargados de administrar las sustancias y acompañar a los clientes durante el consumo de drogas.

Todos están acusados de tráfico de drogas, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal. Las sustancias incautadas se enviaron a laboratorios oficiales para realizar análisis de toxicidad.