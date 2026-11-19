El Parlamento de Dinamarca aprobó el jueves un acuerdo alcanzado tras arduas negociaciones con Groenlandia y Estados Unidos para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

La votación se produce tras meses de presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, socio de la OTAN.

El acuerdo trilateral —entre Trump y los líderes daneses y groenlandeses— allana el camino para la instalación de más bases estadounidenses en Groenlandia y reduce las tensiones por los reiterados llamados de Trump a que la vasta isla pase a formar parte de Estados Unidos.

La votación de 109-0 en el Folketing equivale a una decisión final: se esperaba que el acuerdo entrara en vigor una vez que Dinamarca y Groenlandia lo hubieran firmado.

El Parlamento de Groenlandia ratificó el pacto a principios de mes, también sin oposición.

El texto dice que será válido una vez que Dinamarca y Groenlandia informen a Estados Unidos “en una nota diplomática” que sus parlamentos haan completado todos los trámites necesarios.

El embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Kenneth Howery, celebró el “fuerte apoyo” a la ratificación en el Parlamento danés, "allanando el camino para que entre en vigor”.

“"El acuerdo es un logro tremendo, que moderniza nuestra asociación para los desafíos de seguridad del futuro y refuerza la seguridad de Estados Unidos, el Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, y toda la OTAN", escribió en X.

El objetivo es reforzar la presencia militar estadounidense en Groenlandia, pero mantener la isla autogobernada bajo control danés. Se seguirá aplicando aunque Groenlandia elija alguna vez independizarse.

Trump y los líderes de Groenlandia y Dinamarca firmaron el acuerdo en septiembre en Nueva York, tras meses de negociaciones discretas, entre bastidores, para abordar sus preocupaciones de seguridad y los temores daneses y groenlandeses a una posible toma de control por parte de Washington.

En virtud del pacto, que se basa en un acuerdo de defensa que data de 1951, Estados Unidos puede ampliar su presencia militar en la isla y “modernizar y ampliar” sus actividades en la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste.

Estados Unidos puede establecer también “áreas de defensa” en Narsarsuaq, en el sur, y Mestersvig, en el este, así como instalar áreas de defensa adicionales en el territorio y reforzar sus operaciones o instalaciones militares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.