Nuevo primer ministro de Francia nombra gobierno que podría no durar mucho

El nuevo primer ministro de Francia nombró un gobierno el domingo, trayendo de vuelta al exministro de Finanzas Bruno Le Maire para servir en el ministerio de defensa, donde ayudará a supervisar el apoyo militar francés a Ucrania y abordar las amenazas a la seguridad europea planteadas por Rusia.

Otros puestos clave en el nuevo gabinete, anunciados por la oficina del presidente Emmanuel Macron, permanecen en gran medida sin cambios, con el conservador Bruno Retailleau manteniéndose como ministro del interior, a cargo de la policía y la seguridad interna, Jean-Noël Barrot permaneciendo como ministro de Relaciones Exteriores, y Gérald Darmanin conservando el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, el nuevo gobierno minoritario del primer ministro Sébastien Lecornu podría ser corto, enfrentando hostilidad en el Parlamento donde carece de una mayoría estable. Los opositores de Macron en la izquierda de la Asamblea Nacional están reuniendo esfuerzos para derrocar a Lecornu con un voto de no confianza, y el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen está presionando por elecciones legislativas anticipadas.

La prioridad inmediata para Lecornu, de 39 años, un centrista y aliado cercano de Macron, es mantener su puesto. Macron promovió a Lecornu —anteriormente ministro de defensa— el mes pasado como el cuarto primer ministro de Francia en un año, después de que su predecesor fuera destituido por el parlamento profundamente dividido en medio de controversias por los recortes de gastos.

La prolongada inestabilidad política está complicando los esfuerzos del gobierno francés para abordar las dificultades presupuestarias del país y debilitando la posición de Macron a nivel nacional mientras lidia con desafíos internacionales urgentes, incluidas las guerras en Ucrania y Gaza y las cambiantes prioridades del presidente estadounidense Donald Trump.

Le Maire — ministro de Finanzas hasta el año pasado— asume como ministro de defensa en lugar de Lecornu, cuya promoción a primer ministro lo puso en el centro de la agitación política que ha sacudido a Francia durante más de un año, con gobiernos minoritarios tambaleándose de crisis en crisis, colapsando en poco tiempo uno tras otro.

El estancamiento político tiene sus raíces en la sorprendente decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional, la poderosa cámara baja del parlamento, en junio de 2024. Eso desencadenó una elección legislativa que el líder francés esperaba fortalecería la mano de su alianza centrista proeuropea. Pero la apuesta salió mal, produciendo una legislatura fragmentada sin un bloque político dominante por primera vez en la república moderna de Francia.

Aparte de Le Maire, el nombramiento más notable en el nuevo gabinete es Roland Lescure como ministro de Finanzas. La economía de Francia es una de las más grandes del mundo y la segunda más grande de la Unión Europea. Pero el creciente déficit y las deudas están preocupando a los inversores y dividiendo la opinión política. Lescure ocupó anteriormente roles menores bajo el Ministerio de Finanzas hasta el año pasado.

Lecornu enfrentará una prueba clave el martes cuando dé un discurso a la Asamblea Nacional, delineando la dirección de su gobierno y sus planes para elaborar el presupuesto del próximo año, una prioridad nacional urgente pero divisiva.

Anunció el viernes que no usará un poder constitucional especial para forzar un presupuesto a través del parlamento sin un voto —como lo han hecho sus predecesores— y en su lugar buscará un acuerdo con legisladores de izquierda y derecha.

Sindicatos y activistas han organizado tres días de protestas a nivel nacional desde el nombramiento de Lecornu, incluida una que cerró la Torre Eiffel el jueves, protestando por los recortes de gastos a los servicios públicos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.