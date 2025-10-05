El partido gobernante de Georgia anuncia victoria en elecciones locales boicoteadas por la oposición

El partido gobernante de Georgia afirmó haber ganado en todos los municipios del país del Cáucaso del Sur en unas elecciones locales que fueron boicoteadas por los dos principales bloques de oposición, que las tacharon de farsa.

Decenas de miles de personas se congregaron en la capital, Tiflis, horas antes el sábado para marchar contra una represión del gobierno que ha durado meses y lo que consideran un acercamiento constante de Georgia hacia la órbita de Moscú.

La policía antimotines utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para expulsar a los manifestantes del palacio presidencial, después de que rompieran las puertas e intentaran entrar al edificio.

Cinco activistas, incluido el célebre cantante de ópera Paata Burchuladze, fueron detenidos tras la manifestación. Según el Ministerio del Interior de Georgia, fueron acusados de llamar a un derrocamiento violento del gobierno, así como de "organizar, liderar y participar en violencia grupal".

Las protestas y la agitación política han sacudido a Georgia desde que Sueño Georgiano detuvo las conversaciones para unirse a la Unión Europea el pasado noviembre, a pesar de ser un objetivo muy apreciado por muchos georgianos que ha sido consagrado en la constitución del país. La medida desencadenó oleadas de protestas que han sido respondidas con arrestos masivos y violencia policial. Esto ocurrió después de que el partido que gobierna desde hace mucho declarase su victoria en unas elecciones parlamentarias que la oposición dijo que estaban amañadas.

Los georgianos acudieron a las urnas el sábado para elegir a los alcaldes de cinco ciudades importantes, incluida Tiflis, los líderes de más de 50 otros municipios y miembros de los consejos municipales. Los dos principales bloques de oposición de Georgia y varios otros partidos críticos de Sueño Georgiano boicotearon la votación.

Las manifestaciones, grandes y pequeñas, han continuado a pesar de una represión en varios frentes por parte del gobierno a través de leyes que apunta a los manifestantes, grupos de derechos, organizaciones no gubernamentales y medios independientes. Los críticos dicen que algunas han sido modeladas a partir de la legislación aprobada en Rusia, donde el presidente, Vladímir Putin, ha sofocado duramente la disidencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.