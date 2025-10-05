Israel y Hamás se preparan para negociaciones en Egipto sobre Gaza, pero continúan ataques israelíes

Israel y Hamás se preparan para negociaciones indirectas en Egipto el lunes, al tiempo que crecen las esperanzas de un posible alto el fuego en Gaza luego que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera que podría anunciarse la liberación de rehenes esta semana.

El presidente estadounidense Donald Trump ha acogido con satisfacción la declaración del grupo miliciano de que acepta algunos elementos del plan de paz de Estados Unidos. Israel ha dicho que apoya el nuevo esfuerzo estadounidense. Según el plan, Hamás liberará a los 48 rehenes restantes —unos 20 se cree que están vivos— en un plazo de tres días. Renunciará al poder y se desarmará.

Las discusiones del lunes se centrarán en el intercambio propuesto de rehenes por prisioneros palestinos detenidos por Israel, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto. El enviado estadounidense Steve Witkoff se unirá a las conversaciones, según un funcionario egipcio, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los periodistas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la situación actual es “lo más cerca que hemos estado de lograr la liberación de todos los rehenes”. Pero advirtió que “hay muchas oportunidades aquí para que quien quiera sabotearlo lo haga".

Hablando en el programa “This Week” de la cadena ABC, describió dos fases una vez que Hamás acepte el plan de Trump: Los rehenes son liberados e Israel se retira en Gaza hasta la “línea amarilla”, donde estaba en agosto.

Rubio dijo a CBS que Hamás debería liberar a los rehenes a medida que estén listos, y que el bombardeo debe terminar para que puedan ser liberados.

El plan de Estados Unidos también aborda el futuro de Gaza. En un intercambio de mensajes de texto con Jake Tapper de CNN, Trump dijo que habría una “obliteración completa” si Hamás permanecía en el poder allí. Trump también envió un mensaje de texto diciendo que Netanyahu estaba de acuerdo con poner fin al bombardeo y lograr la paz en Gaza, pero agregó, “pronto en el resto”.

Crece apoyo a un alto el fuego

“Espero que estemos más cerca de un acuerdo de rehenes desde el acuerdo de (alto el fuego) en enero”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en un discurso el domingo.

Parientes ansiosos de los rehenes se reunieron cerca de la residencia de Netanyahu en Jerusalén, y algunos instaron a Trump a seguir aplicando presión. La reciente ofensiva militar de Israel en Ciudad de Gaza llevó a muchos a temer por la vida de los rehenes.

“No podemos permitir que un acuerdo histórico como este se sacrifique nuevamente”, dijo Michel Ilouz, padre de Guy Ilouz.

Al tiempo que cientos de miles de personas marchaban en varias ciudades europeas y en otros lugares el domingo en apoyo a los palestinos, los ministros de Relaciones Exteriores de ocho países de mayoría musulmana emitieron un comunicado conjunto celebrando los pasos hacia un posible alto el fuego.

Al respaldar la disposición de Hamás de entregar la administración de Gaza a una comisión de transición, los ministros pidieron un “lanzamiento inmediato de negociaciones para acordar mecanismos para implementar la propuesta”.

También subrayaron su compromiso con el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza, unificando Gaza y Cisjordania y alcanzando un acuerdo sobre seguridad que conduzca a una “retirada completa de Israel” de Gaza.

Rubio dijo a ABC que las decisiones sobre una estructura de gobierno o un grupo internacional para gestionar Gaza pueden llevarse a cabo simultáneamente con el primer paso del alto el fuego.

“Esa es la parte que creo que va a ser un poco más difícil de resolver, pero eso es lo que va a proporcionar permanencia al fin del conflicto”, resaltó.

Al menos 12 muertos en ataques de Israel en Gaza el domingo

Trump ha ordenado a Israel que detenga el bombardeo de Gaza, pero los residentes y los hospitales locales denunciaron que los ataques continuaron en todo el territorio.

“Aunque ciertos bombardeos han cesado dentro de la Franja de Gaza, no hay un alto el fuego en este momento”, dijo la portavoz del gobierno israelí Shosh Badrosian a los periodistas. Agregó que Netanyahu está en “contacto regular” con Trump y que el primer ministro ha enfatizado que las conversaciones en Egipto “se limitarán a unos pocos días como máximo, sin tolerancia para maniobras que retrasen las conversaciones por parte de Hamás”.

Al menos ocho personas murieron el domingo en múltiples ataques en Ciudad de Gaza, según el hospital Shifa, que recibió a las víctimas.

Otras cuatro personas fueron asesinadas a tiros cerca de un sitio de distribución de ayuda en la ciudad sureña de Rafah, según el hospital Nasser. El ejército israelí dijo que no estuvo involucrado en el tiroteo y no comentó sobre los ataques.

“Estamos al borde, y no sabemos si uno morirá por un ataque o por hambre”, dijo Mahmoud Hashem, un padre palestino refugiado en una tienda de campaña en Ciudad de Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que el número de muertos palestinos en la guerra alcanzó los 67.139 el domingo, con casi 170.000 heridos. El Ministerio no diferencia cuántos de los muertos eran civiles o combatientes, pero dice que mujeres y niños constituyen aproximadamente la mitad de los muertos. El Ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

El ejército israelí dijo el sábado que continúa trabajando para desmantelar la infraestructura de Hamás en toda la franja y advirtió a los residentes que no regresen al norte de Gaza.

___

Lidman reportó desde Tel Aviv, Israel. El periodista de The Associated Press Andrew Wilks contribuyó a este despacho desde Estambul.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.