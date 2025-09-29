El partido proUE de Moldavia gana unas elecciones marcadas por acusaciones de interferencia rusa
El partido prooccidental que gobierna Moldavia ganó de manera decisiva una elección parlamentaria plagada de acusaciones de interferencia rusa, y que estaba ampliamente considerada como una decisión clara entre Oriente y Occidente.
Con casi todos los reportes de las mesas de votación contados, los datos electorales mostraron que el Partido de Acción y Solidaridad proUE obtuvo el 50,1% de los votos, mientras que el Bloque Electoral Patriótico prorruso obtuvo el 24,2%. El Bloque Alternativa, favorable a Rusia, quedó en tercer lugar, seguido por el populista Nuestro Partido.
La tensa votación del domingo enfrentó al gobernante Partido de Acción y Solidaridad proeuropeo contra varios oponentes favorables a Rusia, pero sin socios proeuropeos viables. Parecía haber asegurado una clara mayoría de escaños legislativos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.