Gobernador de Missouri firma plan que busca de otro escaño para republicanos en cámara baja federal

El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, convirtió en ley el domingo un nuevo mapa de la Cámara de Representantes federal como parte del plan del presidente Donald Trump para intentar mantener una estrecha mayoría republicana en las elecciones al Congreso del próximo año.

La firma de Kehoe convierte la redistribución distrital ​​en ley estatal con el objetivo de ayudar a los republicanos a obtener un escaño adicional. Pero podría no ser la decisión final. Los opositores están impulsando una petición de referéndum que, de prosperar, obligará a una votación estatal sobre el nuevo mapa. También han interpuesto varias demandas en su contra.

Los distritos de la Cámara de Representantes federal fueron redefinidos en todo el país después del censo de 2020 a fin de reflejar los cambios poblacionales. Pero Missouri es el tercer estado este año en intentar reestructurar sus distritos para obtener ventaja partidista, un proceso conocido como gerrymandering.

El mes pasado, los legisladores republicanos en Texas aprobaron una nueva delimitación distrital para la Cámara de Representantes federal destinada a ayudar a su partido a ganar cinco escaños adicionales. Los legisladores demócratas en California respondieron con su propio plan de redistribución de distritos destinado a ganar cinco escaños más, aunque aún necesita la aprobación de los votantes. Otros estados también están considerando la redefinición de distritos.

Cada asiento podría ser crucial, ya que los demócratas necesitan ganar sólo tres escaños para obtener el control de la cámara baja, lo que les permitirá obstruir la agenda de Trump y lanzar investigaciones en su contra. Trump está tratando de evitar una tendencia histórica en que el partido del presidente típicamente pierde escaños en las elecciones de medio término.

Actualmente, los republicanos tienen seis de los ocho escaños de la Cámara de Representantes federal en Missouri. El nuevo mapa apunta a un escaño ocupado por el legislador demócrata Emanuel Cleaver al recortar partes de su distrito de Kansas City y extender el resto hacia áreas rurales con mayoría republicana. Reduce el número de residentes negros y de minorías en el distrito de Cleaver, que ha representado durante dos décadas después de haber sido el primer alcalde negro de Kansas City.

Cleaver ha denunciado el plan de redistribución de distritos por usar la Avenida Troost de Kansas City —una calle que ha segregado durante mucho tiempo a residentes negros y blanco— como una de las líneas divisorias para los nuevos distritos.

Kehoe ha defendido el nuevo mapa como un medio para impulsar los "valores conservadores y de sentido común" de Missouri en la capital del país.

"Los habitantes de Missouri somos más parecidos de lo que somos diferentes, y nuestros valores, a ambos lados del pasillo, están más cerca entre sí que los de la representación congresual de estados como Nueva York, California e Illinois. Creemos que este mapa representa mejor a los habitantes de Missouri, y agradezco el apoyo y los esfuerzos de los legisladores estatales, nuestra delegación congresual y el presidente Trump para llevar este mapa a mi escritorio", dijo Kehoe en un comunicado.

Kehoe firmó la nueva ley durante un evento que estuvo cerrado al público.

Los opositores están reuniendo firmas para forzar un referéndum estatal sobre el nuevo mapa. Tienen hasta el 11 de diciembre para presentar alrededor de 110.000 firmas válidas, lo que pondrá el mapa en espera hasta que pueda realizarse una votación pública en algún momento del próximo año.

Por su parte, los opositores también han lanzado una variedad de desafíos legales. Varias demandas de votantes, incluyendo una anunciada el domingo por un grupo de afiliación demócrata, sostienen que la redistribución de distritos a mitad de década no está permitida bajo la Constitución de Missouri.

“No fue impulsada por la ley ni por una orden judicial; fue el resultado de que los legisladores republicanos en Missouri siguieron directivas partidistas de políticos en Washington, D.C.”, sostuvo Marina Jenkins, directora ejecutiva de la National Redistricting Foundation (Fundación de Redistribución Distrital Nacional), una filial sin fines de lucro de la Comisión Nacional Demócrata de Redistribución Distrital.

Una demanda presentada previamente por la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) sostiene que no existía una "ocasión extraordinaria" para que Kehoe convocara a los legisladores a una sesión para la redefinición de distritos.

Una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles también afirma que los nuevos distritos del área de Kansas City violan los requisitos constitucionales estatales de ser compactos y contener poblaciones iguales. Señala que la ley de redistribución de distritos enumera un recinto de votación "KC 811" tanto en el cuarto como en el quinto distrito congresual, lo que afirma es motivo para invalidar el nuevo mapa.

Pero la oficina de Kehoe dijo que no hay error. Indicó que otras agencias gubernamentales habían asignado el mismo nombre a dos ubicaciones de votación distintas.

El periodista de The Associated Press Juan A. Lozano contribuyó a este despacho desde Houston.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.