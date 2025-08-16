Mujer gazatí evacuada a Italia en “estado de grave deterioro físico” muere en hospital

Una mujer palestina de 20 años que, según informes, se encontraba en un “estado de grave deterioro físico”, murió tras ser trasladada a Italia para recibir tratamiento, informó el sábado el hospital que la atendía.

La paciente fue ingresada en el Hospital Universitario de Pisa a última hora del miércoles y falleció el viernes. Fue trasladada desde la Franja de Gaza como parte de una misión humanitaria y llegó con un “cuadro clínico muy complejo y comprometido”, según el hospital.

La mujer falleció tras entrar en una crisis respiratoria y posteriormente sufrir un paro cardíaco, se indicó en un comunicado.

El personal del hospital había realizado pruebas e iniciado una terapia de apoyo antes de su muerte, según el comunicado.

La mujer, identificada por los medios italianos como Marah Abu Zuhri, llegó a Italia con su madre.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que casi 120 gazatíes —31 pacientes y sus familias— habían sido trasladados en avión a Roma, Milán y Pisa en tres aviones.

En una publicación en X, Tajani dijo que era la decimocuarta evacuación médica de palestinos que Italia realizaba desde enero de 2024, y también fue la más numerosa.

El hospital no especificó si la mujer sufría de desnutrición, pero dijo que había llegado en un “estado de grave deterioro físico”.

Eugenio Giani, líder de la región de Toscana, expresó sus condolencias el sábado por la muerte de la mujer.

A principios de la semana, el portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, dijo que el hambre y la desnutrición en Gaza estaban en sus niveles más altos desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás.

La ONU dice que, en julio, se detectaron casi 12.000 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda entre ellos, más de 2.500 con desnutrición severa, el nivel más peligroso. La Organización Mundial de la Salud dice que es probable que las cifras sean aún mayores.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el mes pasado que nadie en Gaza está muriendo de hambre. “No hay una política de hambre en Gaza, y no hay hambre en Gaza”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a la afirmación de Netanyahu señalando las imágenes de personas demacradas que han surgido en los medios. “No lo sé”, dijo, cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con el comentario del líder israelí. “Es decir, basándome en la televisión, diría que no particularmente porque esos niños parecen muy hambrientos”.

En las últimas dos semanas, Israel ha permitido que entre en Gaza alrededor del triple de la cantidad de alimentos que había ingresado desde finales de mayo.

Eso fue después de dos meses y medio en los que Tel Aviv prohibió la entrada de todos los alimentos, medicinas y otros suministros, diciendo que el objetivo era presionar a Hamás para que libere a los rehenes que capturó durante su ataque de octubre de 2023, que dio inicio a la guerra.

