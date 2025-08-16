Trump habla con líderes de Ucrania y la OTAN tras su cumbre con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, después de su cumbre con el líder ruso, Vladímir Putin, en Alaska y también estuvo conversando con líderes de la OTAN a primera hora del sábado, informó la Casa Blanca.

Trump no logró ningún acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, incluso después de haber desplegado la alfombra roja para Putin.

Trump afirmó que "no hay acuerdo hasta que haya acuerdo", después de que Putin asegurara que habían llegado a un "entendimiento" sobre Ucrania y advirtiera a Europa que no “torpedeara los incipientes avances”.

En una entrevista con Fox News Channel antes de abandonar Alaska, Trump insistió en que la responsabilidad de avanzar podría recaer en Zelenskyy "para que se logre", pero indicó que también habría cierta participación de las naciones europeas.

Trump no habló con reporteros en su vuelo de regreso a Washington. Cuando el avión aterrizó, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que el mandatario estaba al teléfono con líderes de la OTAN después de una larga conversación con Zelenskyy.

Ni Zelenskyy ni los líderes europeos realizaron declaraciones el sábado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.