Erin se convierte en huracán categoría 3 en el Caribe y podría seguir fortaleciéndose

Associated Press
Sábado, 16 de agosto de 2025 05:10 EDT
CAR-CLI TORMENTAS (AP)

Erin se convirtió en un huracán de categoría 3 en el Caribe temprano el sábado y se espera que continúe fortaleciéndose a lo largo del día, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El meteoro estaba a 275 kilómetros (170 millas) al noreste de Anguilla con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros/hora (120 mph) y avanzaba en dirección oeste-noroeste a 31 km/h (20 mph).

Aunque no se prevé que toque tierra, los fuertes vientos afectaba ya a islas cercanas. El NHC apuntó que se espera que Erin se desvíe de la costa continental de Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

