Muere 3ra persona tras tiroteos cerca de Atlanta; la policía dice que el autor es veterano militar

Una tercera persona falleció tras una serie de tiroteos en el área de Atlanta, informaron las autoridades, quienes indicaron que presentarán un cargo adicional por asesinato contra Olaolukitan Adon Abel, un veterano de la Marina de 26 años que ya está acusado de matar a las otras dos personas.

La policía de Brookhaven informó que Tony Mathews, un hombre sin hogar de 49 años, murió el domingo a causa de las heridas sufridas después de que le dispararon la madrugada del 13 de abril afuera de una tienda de comestibles.

Las autoridades no han ofrecido un posible motivo de los ataques. Sin embargo, compañeros de vivienda le han contado a The Associated Press que, poco antes de los tiroteos, Abel salió furioso de la casa tras una intensa discusión por el aire acondicionado.

Las otras víctimas son mujeres, una de ellas era auditora del Departamento de Seguridad Nacional, y paseaba a su perro cerca de la casa del sospechoso.

Abel, originario del Reino Unido, obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2022 mientras servía en la Marina de Estados Unidos y estaba asignado en el área de San Diego.

Ya enfrenta cargos en un tribunal estatal de Georgia por dos cargos de asesinato con malicia, agresión agravada y delitos relacionados con armas de fuego. También enfrenta un cargo federal por armas de fuego, junto con otro hombre acusado de haberle comprado el arma que se utilizó en los tiroteos. Abel había sido condenado previamente por un delito grave y legalmente tenía prohibido comprar armas.

Tras salir de la casa, dijeron los investigadores, Abel recorrió unos 8 kilómetros (5 millas) y mató a tiros a Prianna Weathers, de 31 años, afuera de un restaurante de comida rápida en Decatur a las 12:50 a.m.

Luego, alrededor de las 2 de la mañana, según la policía, Abel le disparó a Mathews afuera de un supermercado en Brookhaven, a unos 19 kilómetros (12 millas) al noroeste del primer ataque.

Lauren Bullis, una empleada del Departamento de Seguridad Nacional que estaba paseando a su perro cerca de la casa de Abel, fue hallada alrededor de las 7 de la mañana con heridas de bala y de arma blanca.

No está claro si Abel conocía a las víctimas; la policía cree que al menos una fue elegida al azar.

Agentes de la Patrulla Estatal de Georgia detuvieron el auto de Abel alrededor de las 11 de la mañana del lunes en el condado Troup, no lejos de la frontera entre Georgia y Alabama. Dentro del vehículo, dijeron los investigadores, encontraron municiones y casquillos que coincidían con los de la escena del asesinato de Weathers. La policía encontró el arma y casquillos en el suelo cerca de Bullis.

Los tiroteos llevaron al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a expresar preocupación por el hecho de que a Abel se le concediera la ciudadanía cuando el demócrata Joe Biden era presidente. Mullin enumeró una larga lista de presuntos delitos previos del acusado, pero no está claro si alguno de ellos ocurrió antes de que se convirtiera en ciudadano.

Según registros judiciales de California, Abel se declaró culpable en octubre de 2024 en el condado San Diego, California, de cargos de agresión con un arma mortal y vandalismo criminal por lo que, de acuerdo con las autoridades allí, fue un ataque contra dos agentes de policía y otra persona.

Registros judiciales en internet muestran que alguien registrado con un nombre similar y la misma fecha de nacimiento se declaró culpable en junio de 2025 en el condado Chatham, Georgia, de cuatro cargos menores de abuso sexual.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.