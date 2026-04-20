Gobierno cubano confirma que una delegación de EEUU estuvo en el país para conversaciones

El gobierno cubano confirmó el lunes que las autoridades de la isla mantuvieron una reunión con funcionarios de Estados Unidos en el marco de las tensiones provocadas por un cerco petrolero impuesto por Washington a la nación caribeña desde enero.

El encuentro h abía trascendido en medios de prensa a fines de la semana pasada, pero Cuba no lo había confirmado de inmediato.

“Puedo comentar que, en días pasados, tuvo lugar en La Habana una reunión bilateral entre alto funcionarios de Cuba y Estados Unidos a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores y secretarios adjuntos del Departamento de Estado”, dijo en declaraciones enviadas a The Associated Press y luego publicadas en el periódico oficial Granma, Alejandro García del Toro, subdirector de asuntos estadounidenses de la Cancillería.

García, sin embargo, desmintió que hubiera mensajes de ultimátum o conminatorios como se publicó en medios de Estados Unidos.

“No hubo tono o planteamiento impositivo alguno, tampoco plazos conminatorios contrario a lo que se ha dicho por algunis medios de prensa”, agregó el diplomático. “El intercambio fue serio y respetuoso”.

Según los transcendidos publicados a final de la semana pasada a partir de fuentes estadounidenses no identificados, en la reunión los funcionarios norteamericanos habían exigido a Cuba la liberación de presos políticos y reformas económicas a fin de aliviar las sanciones. Igualmente en las conversaciones, según esos reportes, se habló de la posibilidad de permitir internet satelital Starlink en la isla.

“Para Cuba, la prioridad es poner fin al bloqueo energético que impone un castigo colectivo extraordinario e injustificado sobre el pueblo de Cuba”, según las declaraciones atribuidas a García del Toro. “Además, plantea una amenaza coercitiva contra todo Estado, que en uso de sus prerrogativas soberanas se proponga exportar combustibles a Cuba”.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre lo conversado, el diplomático cubano señaló que los temas fueron de interés “binacional” y “se deliberó sobre temas en los que hay diferencias”.

El presidente Donald Trump impuso un cerco energético tras atacar a Venezuela en enero privando a la isla de un aliado ideológico y estratégico clave, la última vuelta de tuerca sobre unas sanciones que pesan sobre la isla desde hace seis décadas y que ya habían ocasionado una severa crisis en este lustro.

Cuba pasó más de tres meses sin poder importar combustible hasta que un buque ruso atracó los últimos días de marzo. La nación caribeña apenas produce el 40% del combustible que necesita para su desenvolvimiento diario.

Las consecuencias en estos meses fue la agudización de la crisis económica con largos apagones y desabastecimiento. El combustible para los vehículos está racionado y la isla luce semiparalizada en sus principales actividades.