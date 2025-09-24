Moldavia denuncia injerencia rusa en sus elecciones

El primer ministro moldavo advirtió el miércoles que Rusia está gastando cientos de millones de euros para "tomar el poder" en una elección parlamentaria que podría frustrar los intentos del país en la Unión Europea.

Las declaraciones ddel primer ministro Dorin Recean se produjeron días antes de las elecciones del domingo, cuando los moldavos votarán para elegir un nuevo parlamento de 101 escaños en una votación que muchos consideran una elección clara entre Oriente y Occidente.

"La República de Moldavia está en campaña electoral. La Federación Rusa también está en campaña electoral", afirmó en un discurso tras una sesión de gobierno. "Solo que nosotros estamos haciendo campaña en nuestro país, y la Federación Rusa quiere hacer campaña no en su propio país, sino en el nuestro".

Recean acusó al Kremlin de intentar "tomar el poder en Chisináu, violando la voluntad soberana" de los moldavos.

"Esta no es una batalla electoral ordinaria", expresó. "Es un asedio a nuestro país".

Las acusaciones del primer ministro

Recean describió varias formas en que Rusia supuestamente está intentando tomar el control de Moldavia y disminuir el apoyo al gobernante proeuropeo Partido de Acción y Solidaridad, o PAS. El partido ganó una clara mayoría en las elecciones parlamentarias de 2021, pero corre el riesgo de perderla el domingo, sin otras alternativas proeuropeas viables en la boleta.

Entre las acusaciones se incluye la supuesta orquestación de un esquema de compra de votos a gran escala, la realización de más de 1.000 ciberataques a infraestructuras gubernamentales, un plan para incitar disturbios en torno a las elecciones del domingo y una extensa campaña de desinformación en línea para influir en los votantes.

Moscú ha negado repetidamente interferir en Moldavia. Las declaraciones de Recean también se produjeron un día después de que el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia alegara que políticos europeos estaban intentando asegurar que Moldavia se mantuviera alineada con sus propias "políticas rusofóbicas".

El cambio geopolítico de Moldavia hacia Occidente en los últimos años ha irritado a Moscú y las tensiones entre los dos países se han deteriorado significativamente. Moldavia fue una república soviética hasta que proclamó su independencia en 1991.

A raíz de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Moldavia solicitó unirse a la UE y se le otorgó el estatus de candidato ese año. Bruselas acordó abrir negociaciones de adhesión el año pasado.

Desde entonces, las autoridades moldavas han acusado a Rusia de llevar a cabo una guerra híbrida para intentar desviar el camino del país hacia la UE mediante la interferencia en elecciones, el financiamiento ilícito de partidos prorrusos y la ejecución de vastas campañas de desinformación dirigidas a los votantes antes de las elecciones.

Oligarca prorruso acusado de interferencia

Una figura clave en la supuesta campaña para desestabilizar Moldavia es el fugitivo oligarca prorruso Ilan Shor, quien fue condenado en 2023 por fraude y lavado de dinero en un caso de 1.000 millones de dólares que desaparecieron de los bancos moldavos en 2014.

"Hay evidencia, incluidas escuchas telefónicas, que prueban que la compra de votos es financiada por la Federación Rusa", afirmó Recean. "El instrumento es el grupo criminal Shor, y los beneficiarios son varios competidores electorales".

Antes de las elecciones, las autoridades moldavas han llevado a cabo cientos de registros y han detenido a docenas de sospechosos.

Solo esta semana, 74 personas fueron detenidas durante 250 redadas como parte de una investigación sobre un supuesto plan respaldado por Rusia para incitar "disturbios masivos" y desestabilizar el país, y una persona fue detenida por la financiación de un partido político supuestamente vinculado a Rusia a través de criptomonedas.

"La creciente evidencia de las acciones subversivas de Rusia está aumentando la preocupación en la sociedad. Les aseguro una cosa: el Estado de la República de Moldavia está resistiendo", manifestó Recean. "No solo estamos resistiendo, sino que estamos respondiendo con firmeza y frustrando el plan de ocupación ruso".

"Queridos ciudadanos, se está librando la batalla final por el futuro de nuestro país", añadió. "Y les insto a todos a participar con un voto honesto".

Bloque prorruso realiza manifestación en la capital

Hubo una manifestación el miércoles organizada por el opositor Bloque Electoral Patriótico, o BEP, que es amistoso con Rusia, en la capital de Moldavia.

En la marcha, decenas de personas corearon "abajo el PAS" y "abajo Maia Sandu", refiriéndose a la presidenta prooccidental de Moldavia.

El BEP está compuesto por un grupo de partidos políticos y ha hecho campaña prometiendo buenas relaciones con la UE y "normalizar" los lazos con Rusia. Ha utilizado una retórica de "Moldavia primero", como defender el interés nacional apoyando la agricultura local y protegiendo empleos.

El evento del miércoles fue anunciado como una "manifestación por la paz".

Un cartel decía: "PAS en los últimos cuatro años: ni una palabra sobre la paz".

Nichita Romenschi, un candidato de 22 años en la boleta del domingo por el BEP, dijo a The Associated Press que su partido trabajaría por la "soberanía e independencia" de Moldavia.

"La neutralidad es la garantía de seguridad para nosotros", afirmó Romenschi. "Moldavia debe tener buenas relaciones con todos... con la UE y Rusia. Queremos que el gobierno tenga un rostro humano y que las políticas se dirijan hacia la calidad de vida de las personas sencillas".

Grigore Novac, miembro del parlamento por el Partido de los Socialistas, señaló que "absolutamente nadie debería intervenir en el proceso electoral" en Moldavia.

"Nadie de Rusia vino aquí a Moldavia para... entregar algún tipo de mensajes, mientras que de las estructuras europeas vimos una serie de ellos", sostuvo Grigore. "Esto muestra que hay una interferencia en la campaña electoral por parte de ellos, y esto está prohibido por las leyes electorales".

El mes pasado, los líderes de Francia, Alemania y Polonia viajaron a Moldavia en una muestra de apoyo para conmemorar los 34 años de independencia del país de la Unión Soviética.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.