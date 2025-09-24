Ucranianos, cautos tras cambio de postura de Trump, que dice que pueden ganar la guerra contra Rusia

Los ucranianos se mostraban cautos el miércoles en su respuesta al inesperado cambio de postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus perspectivas de derrotar la invasión rusa, después de que el mandatario dijera que podían ganar la guerra de tres años y recuperar el territorio capturado por Rusia.

Algunos se mostraron esperanzados con que las palabras de Trump se respaldaran con un apoyo concreto de Washington a Ucrania, mientras que otros fueron cautelosos ante la imprevisibilidad del líder estadounidense.

"Necesitamos ese apoyo de Estados Unidos, de Donald Trump, y esperamos que esto continúe en el futuro: la misma retórica, la misma actitud hacia nosotros, hacia Ucrania y hacia la guerra en Ucrania", afirmó Olha Voronina, una residente de Kiev de 66 años.

Volodymyr Cheslavskyi, un soldado de 48 años que se recupera de una herida de guerra, dijo que consideraba que Trump estaba más interesado en ganar dinero que en ayudar al país, y que mantenía a la gente en vilo sobre sus verdaderas intenciones con declaraciones contradictorias.

“Puede decir cosas diferentes cada vez: apoya a Ucrania o no apoya a Ucrania”, declaró Cheslavskyi a The Associated Press en la Plaza de San Miguel en la capital ucraniana.

Anna Khudimova, de 43 años, señaló que cree que las fuerzas armadas ucranianas podrían imponerse en el campo de batalla al ejército de Moscú, que es más grande.

“Pero no podemos hacerlo sin la ayuda de la OTAN, sin el apoyo de Europa”, apuntó. “Si Trump influye en la situación, entonces quizás esto pueda ser realista”.

Rusia ha ocupado alrededor del 20% de Ucrania desde que se anexionó Crimea en 2014. La invasión del país vecino comenzó en febrero de 2022.

En declaraciones en Naciones Unidas y en redes sociales el martes, Trump criticó el liderazgo de su homólogo ruso, Vladímir Putin, hizo comentarios mordaces sobre la destreza militar de Rusia y ridiculizó el desempeño de la economía rusa. También dijo que los países de la OTAN deberían derribar los aviones de guerra rusos que entren en su espacio aéreo.

Los comentarios de Trump supusieron un giro inesperado con respecto a su postura previa acerca del conflicto: se había mostrado frío en público, incluso a veces hostil, hacia Ucrania y aparentemente más favorable a Putin.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump revirtió la política estadounidense de los tres últimos años de aislar a Rusia al llamar a Putin. También descartó la posibilidad de que Ucrania ingrese en la OTAN; dijo que su presidente, Volodymyr Zelenskyy, necesitaría negociar un intercambio de tierras a cambio de un acuerdo de paz con Moscú y, en las redes sociales, lo calificó de “dictador sin elecciones”.

Un legislador ucraniano de alto rango dijo que las últimas declaraciones de Trump fueron inesperadas pero importantes.

“Lo que sigue siendo importante para nosotros no son solo las palabras de Trump, sino también si cumple las promesas anteriores sobre sanciones decisivas” al Kremlin, manifestó Oleksandr Merezhko, presidente del Comité de Política Exterior y Cooperación Interparlamentaria del Parlamento ucraniano, a la AP.

Zelenskyy y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, pronunciarán sendos discursos ante la Asamblea General de la ONU más tarde el miércoles.

Trump dijo en redes sociales el martes que, “Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy viable”.

Las televisoras estatales de Rusia presentaron los comentarios de Trump como parte de sus esfuerzos para trasladar la carga de la gestión del conflicto a Europa e incentivar la compra de armas estadounidenses.

En declaraciones al medio ruso RBC, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú no está de acuerdo con los comentarios del líder estadounidense y agregó que podrían haber estado influenciados por la reunión que mantuvo el martes con Zelenskyy.

Peskov rebatió la descripción que hizo Trump sobre los problemas económicos de Rusia alegando que, a pesar de algunos problemas, la economía rusa se ha mantenido fuerte.

También rechazó la caracterización que hizo el mandatario estadounidense del país como un "tigre de papel".

"Rusia no es un tigre, se asocia más con un oso", indicó. "No hay osos de papel. Rusia es un oso real".

Dmitry Medvedev, un expresidente ruso que funge como subdirector del Consejo de Seguridad, que está presidido por Putin, se burló de los comentarios de Trump calificándolos de "realidad alternativa", y predijo que podría volver a cambiar de opinión pronto.

La periodista de The Associated Press Hanna Arhirova en Kiev, Ucrania, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.