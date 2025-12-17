Miss Finlandia pierde su título tras polémica por gesto considerado racista

La representante de Finlandia en el certamen de Miss Universo, celebrado el mes pasado en Tailandia, desató una fuerte polémica tras publicar en redes sociales una fotografía en la que realizaba un gesto considerado racista.

La acción de Sarah Dzafce generó una ola de críticas en Asia Oriental y provocó reproches tanto hacia la modelo como hacia la imagen internacional de Finlandia.

Dzafce fue despojada de su título de Miss Finlandia después de que se difundiera una imagen en la que aparece estirándose los ojos para simular un rasgo oblicuo, un gesto ofensivo hacia las personas de origen asiático, en particular la comunidad china.

La publicación, compartida a fines de noviembre junto al mensaje “comiendo con un chino”, provocó indignación en países como China, Japón y Corea del Sur, donde numerosos usuarios la acusaron de incurrir en una burla racial.

La controversia se amplificó rápidamente y alcanzó incluso a la aerolínea nacional finlandesa, Finnair, que recibió críticas en redes sociales a pesar de no tener vínculo alguno con el incidente.

Dzafce explicó que el gesto fue producto de un “fuerte dolor de cabeza” y responsabilizó a una amiga por haber añadido el texto de la publicación sin su consentimiento.

Sarah Dzafce, ex Miss Finlandia, se disculpó el 11 de diciembre por el gesto viral con los ojos rasgados ( AP )

A pesar de ello, ofreció disculpas públicas al reconocer que la imagen generó “malestar en muchas personas”.

“De ninguna manera fue mi intención… Para mí, una de las cosas más importantes es el respeto hacia las personas, sus orígenes y sus diferencias”, escribió en una publicación en Instagram.

El martes, el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, criticó duramente el gesto y lo calificó de “irreflexivo y estúpido”. Además, advirtió que el episodio había sido “perjudicial” para la reputación internacional del país.

“Ayer, durante un debate en el Parlamento, dije que esto ha causado daño a nuestro país. Sin duda, así ha sido”, declaró Orpo a la prensa tras una cumbre con países europeos celebrada cerca de la frontera con Rusia.

“Personalmente, no acepto el racismo bajo ninguna forma”, añadió.

La actual Miss Finlandia, Tara Lehtonen (izquierda), y la ex Miss Finlandia, Sarah Dzafce, asisten a una conferencia de prensa en Helsinki, Finlandia ( AP )

La polémica se intensificó luego de que dos parlamentarios, Kaisa Garedew y Juho Eerola, publicaran imágenes en las que replicaban el gesto realizado por Sarah Dzafce, en un aparente gesto de apoyo. Estas publicaciones provocaron una ola de críticas. Como consecuencia, Eerola ofreció disculpas y afirmó que consideraba que Dzafce había recibido un “castigo desproporcionadamente severo”.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario del gobierno, Jukka Kopra, condenó los hechos. Aseguró que “esto no debería haber ocurrido” y calificó las acciones como “despectivas” e “inapropiadas”.

Además, el primer ministro Petteri Orpo expresó su confianza en que el grupo parlamentario “abordará este asunto con la seriedad que corresponde”.

A su vez, la aerolínea finlandesa Finnair también se vio afectada por la controversia. La empresa recibió llamados al boicot a través de redes sociales.

Según informó la directora de comunicaciones, Päivyt Tallqvist, a la emisora Yle: “Hemos recibido numerosos comentarios en la cuenta japonesa de X sobre estas imágenes, que se consideran racistas y discriminatorias”.

Indicó además que el mensaje recibido fue claro: “No viajen a este país, no viajen con Finnair”.

En respuesta, la aerolínea publicó un comunicado en su cuenta japonesa de X: “Las declaraciones o publicaciones mencionadas de algunos miembros del Parlamento finlandés no representan los valores de Finnair”.

Añadió que, como aerolínea respaldada por empleados de diversos orígenes y clientes de todo el mundo, su compromiso es dar la bienvenida a todos con respeto.

Finalmente, tras la destitución de Sarah Dzafce, la corona de Miss Finlandia fue otorgada a Tara Lehtonen, quien había obtenido el segundo lugar en el certamen.

“Prometo llevar este título con orgullo y un profundo respeto”, afirmó la oriunda de Helsinki en una publicación en redes sociales.

Por otro lado, la mexicana Fátima Bosch fue coronada como ganadora en la gran final de la 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Bangkok, Tailandia. El certamen estuvo marcado por semanas de polémicas. En la competencia participaron representantes de 120 países. Entre ellas destacó Nadeen Ayoub, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en representar al pueblo palestino en Miss Universo. La candidata logró avanzar hasta el top 30 antes de quedar eliminada.

Traducción de Leticia Zampedri