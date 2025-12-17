Continúa búsqueda de asesino de profesor de MIT

La policía intensificó el miércoles su búsqueda del asesino de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien fue baleado en su casa cerca de Boston a principios de la semana.

Nuno F.G. Loureiro, un físico y científico de fusión de 47 años, fue baleado el lunes por la noche en su apartamento en Brookline, Massachusetts. Murió en un hospital local el martes, informó la Fiscalía del Distrito Norfolk en un comunicado.

La agencia indicó que la investigación estaba en curso y que de momento no hay sospechosos detenidos.

La investigación se produce mientras la Universidad de Brown, otra institución prestigiosa a solo 80 kilómetros (50 millas) de distancia en Providence, Rhode Island, aún se está recuperando de un tiroteo no resuelto que mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve el sábado. Los investigadores no proporcionaron indicios el martes de que estuvieran más cerca de identificar al pistolero.

El FBI dijo el martes que no está al tanto de que los dos crímenes estén vinculados.

Loureiro, quien se unió al MIT en 2016, fue nombrado el año pasado para liderar el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma del MIT, donde se proponía avanzar en la tecnología de energía limpia y otras investigaciones. El centro, uno de los laboratorios más grandes de la escuela, tenía más de 250 personas trabajando en siete edificios cuando asumió el cargo.

Loureiro, quien estaba casado, creció en Viseu, en el centro de Portugal, y estudió en Lisboa antes de obtener un doctorado en Londres, según el MIT. Fue investigador en un instituto de fusión nuclear en Lisboa antes de unirse al MIT, dijo la institución.

“Brilló intensamente como mentor, amigo, maestro, colega y líder, y fue universalmente admirado por su manera articulada y compasiva”, declaró Dennis Whyte, un profesor de ingeniería que anteriormente dirigió el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma del MIT.

La presidenta del MIT, Sally Kornbluth, señaló en un comunicado que la muerte de Loureiro es una “pérdida impactante”.

Una estudiante de 22 años de la Universidad de Boston que vive cerca del apartamento de Loureiro en Brookline le dijo a The Boston Globe que escuchó tres ruidos fuertes el lunes por la noche y temió que fueran disparos. Liv Schachner fue citada diciendo: “Nunca había escuchado algo tan fuerte, así que asumí que eran disparos. Es difícil de comprender. Parece que sigue ocurriendo”.

Algunos de los estudiantes de Loureiro visitaron su hogar, un apartamento en un edificio de ladrillo de tres pisos, el martes por la tarde para presentar sus respetos, informó el Globe.

El embajador de Estados Unidos en Portugal, John J. Arrigo, expresó sus condolencias en una publicación en línea que honró a Loureiro por su liderazgo y contribuciones a la ciencia.

“No es una exageración decir que el MIT es donde uno va para encontrar soluciones a los mayores problemas de la humanidad”, sostuvo Loureiro cuando fue nombrado para liderar el laboratorio de ciencia de plasma el año pasado. “La energía de fusión cambiará el curso de la historia humana”.

